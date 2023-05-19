أخبار الهلال اليوم | 7 غيابات أمام ضمك .. وكنو يقلب الموازين!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 19 مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة 19 مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

طلب جديد من تشافي يغلق الباب تمامًا أمام عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة!

أصر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على ضرورة التمسك بخدمات الجناح البرازيلي رافينيا وعدم بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. "اقرأ التفاصيل"

استبعاد ثلاثي الهلال رسميًا .. قرار غريب من إيميليانو بعد رحيل رامون دياز

اتخذ الأرجنتيني إيميليانو دياز، المدير الفني المؤقت لنادي الهلال، قرارًا مفاجئًا، قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ضمك. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | هل يقلب كنو الموازين ويُهدي الدوري للنصر؟ خبير قانوني يُسرب القرار المنتظر!

اشتعلت قمة الدوري السعودي، بتعادل المتصدر الاتحاد ضد الهلال، بعدما تقلص الفارق بين العميد والمطارد النصر إلى 3 نقاط فقط. "اقرأ التفاصيل"

"ليس أنتم من يقيمني" و"لا أحتاج شيئًا منكم" .. عندما يقرر سالم الدوسري "جلد" جمهور الهلال!

توتر كبير تشهده علاقة سالم الدوسري؛ جناح الهلال السعودي، مع جماهير ناديه، ربما هي الأسوأ طوال مسيرته، حتى وصل الأمر لإقحام زوجته في الأزمة.. "اقرأ التفاصيل"

الحربي يقود لقاء ضمك والهلال تحكيميًا

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، عن طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة ضمك والهلال المؤجل من الجولة 26 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

واختارت لجنة الحكام الحكم عبد الله الحربي لقيادة المباراة، حيث يساعده سعد السبيعي وسامح العرفج والحكم الرابع رائد الزهراني، وحكم الفيديو فيصل البلوي، ومساعده عادل شراحيلي.

7 غيابات بالهلال أمام ضمك

يدخل فريق نادي الهلال مباراته أمام ضمك، المؤجل من الجولة 26 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وتشهد المباراة 7 غيابات وهم: "محمد العويس، عبد الله المعيوف، متعب المفرج، سلمان الفرج، عبد الإله المالكي، ميشايل ديلجادو وسالم الدوسري".