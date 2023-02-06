أخبار الهلال اليوم | 6 لاعبين يُكررون مواجهة فلامنجو، وموعد عودة الفرج

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 6 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 6 فبراير 2023.

6 لاعبين فقط يُكررون مواجهة فلامنجو بعد 2019

يستعد الهلال لمواجهة فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية في مباراة مكررة من مواجهة الفريقين في نفس المرحلة من نسخة 2019.

وتضم قائمة الهلال المسجلة في مونديال الأندية 7 لاعبين سبق أن واجهوا فلامنجو في 2019، يغيب أحدهم وهو أندريه كاريلو عن المباراة القادمة للإصابة فيما سيتواجد 6 في قائمة مباراة غدٍ الثلاثاء.

السداسي هم سالم الدوسري وعبد الله عطيف وجوستافو كوييار وعلي البليهي وجانج هيون سو وعبد الله المعيوف، وباستثناء عطيف فالجميع مرشح بقوة لبدء اللقاء القادم.

الثنائي المصاب ياسر الشهراني ومحمد البريك سبق وتواجدا في موقعة 2019 كذلك لكنهما يغيبان عن النسخة الحالية للإصابة.

الهلال وفلامنجو .. المواجهة الرابعة بين الأندية السعودية والبرازيلية

سبق أن التقت الأندية السعودية والبرازيلية في 3 مواجهات رسمية كان للبرازيليين السيطرة الكاملة عليها بالفوز بها جميعًا.

فلامنجو سبق أن هزم الهلال في نسخة 2019 من مونديال الأندية، فيما شهدت النسخة الأولى عام 2000 سقوط النصر أمام كورينثيانس وخسر الاتحاد أمام ساوباولو في 2005.

الهلال يختتم تدريباته في الرباط ثم يتوجه إلى طنجة

يختتم الهلال اليوم الإثنين تدريباته في الرباط ومن ثم يُغادر في وقت متأخر مساءً إلى طنجة حيث سيواجه هناك فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء غدٍ الثلاثاء.

ويتواجد في التدريبات الثنائي متعب المفرج ومحمد القحطاني رغم خروجهما من قائمة الفريق للمونديال، حيث قرر المدرب رامون دياز بقائهما مع الفريق في المغرب.

دياز يختار بديل كنو أمام فلامنجو

المدير الفني للهلال فاجأ الجميع باختياره لمعوض كنو في نصف نهائي مونديال الأندية.

اختيار مفاجئ من دياز لبديل كنو أمام فلامنجو

المسحل يُناقش عدة ملفات خاصة بالهلال

قضية كنو ودعم الهلال في مونديال الأندية بعضًا مما تحدث عنه ياسر المسحل.

المسحل يُوضح قانونية مشاركة كنو ويرد على مزاعم عدم دعم الهلال

تحديد موعد عودة القائد للعب مع الهلال

سلمان الفرج غائب منذ ما يقرب من 100 يوم عن الهلال.

أخيرًا .. تحديد موعد عودة الفرج للعب مع الهلال