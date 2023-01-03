أخبار الهلال اليوم | عودة لاعب وغياب اثنين عن الكلاسيكو ومفاوضات جادة مع ميسي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء 3 من يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الثالث من يناير 2023، وما يدور حول الفريق..

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

تأكد غياب الثنائي عن كلاسيكو الاتحاد

غاب الثنائي سلمان الفرج ومحمد البريك عن التدريبات الجماعية للهلال اليوم، إذ واصلا برنامجيهما التأهيليين، بعد الإصابات التي تعرضا لها مؤخرًا.

وسيغيب الثنائي عن الكلاسيكو المنتظر أمام الاتحاد، المقرر إقامته بعد غدٍ الخميس.

بعد اكتساح رونالدو المبيعات .. ظهور قميص ميسي في متجر الهلال

حرب من نوع خاص يخوضها مسؤولو التسويق في ناديي الهلال والنصر السعوديين خلال الفترة الحالية، مع المفاجأة الكبرى لإدارة مسلي آل معمر بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

ولعت! .. "فهد بن نافل يطير لباريس لضم ميسي للهلال"

الجمع بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في دوري روشن السعودي هو الشغل الشاغل للجماهير السعودية حاليًا ومسؤولي الرياضة في المملكة كذلك. (طالع التفاصيل)

الهلال يستعيد أحد مصابيه قبل مواجهة الاتحاد

حمل مران الأمس في الهلال أخبارًا سعيدة للمدرب رامون دياز، قبل كلاسيكو الاتحاد، المقرر إقامته بعد غدٍ الخميس. (طالع التفاصيل)

في يوم تقديم رونالدو .. فيفا يُعلن رسميًا مشاركة الهلال في مونديال الأندية

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم الجدل حول هوية ممثل آسيا في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية، وذلك بالإعلان رسميًا عن مشاركة الهلال السعودي في اليوم الذي سيُقدم به جاره النصر نجمه الجديد كريستيانو رونالدو للإعلام والجمهور بعدما وقع عقدًا معه يمتد حتى صيف 2025. (طالع التفاصيل)

Shahid