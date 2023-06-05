أخبار الهلال اليوم | ورم يُبعد جانج هيون سو، والرئيس يطير إلى باريس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 5 يونيو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 يونيو 2023.

ورم يُبعد جانج هيون سو عن الهلال طويلًا

أعلن الهلال مساء أمس عبر تويتر إصابة مدافعه الكوري الجنوبي جانج هيون سو بورم في الغدد اللمفاوية.

وأوضح النادي أن اللاعب سيغيب عن اللعب لمدة 3-4 أشهر، مما يجعله يُفوت بداية الموسم الجديد.

الهلال يُوضح جديد حالة الفرج والدوسري الصحية

أوضح الهلال في بيان رسمي عبر تويتر أن قائده سلمان الفرج يُعالج حاليًا من إصابته في عظمة الساق، مشيرًا إلى أن حالته الصحية ستُقيم قبل بدء المعسكر الخارجي للفريق.

وأوضح النادي العاصمي أن مدافعه خليفة الدوسري أجرى عملية جراحية في الكتف خلال مايو الماضي ولن يعود للعب قبل 3-4 أشهر.

فهد بن نافل يطير إلى باريس للعودة بعقد ميسي

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن سفر فهد بن نافل رئيس الهلال اليوم الإثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع ليونيل ميسي.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس والوفد المرافق له مع والد ووكيل ميسي لحسم ضم نجله للهلال بشكل رسمي ونهائي.

الرئيس يتواجد في الرياض حاليًا ومن المتوقع حسب الميدان الرياضي توجهه إلى باريس في وقت لاحق اليوم.

الهلال في ورطة .. قرار جديد من الوحدة بشأن ماتيوس بيريرا

مستقبل صانع ألعاب الهلال مازال مجهولًا خاصة بعد قرار الوحدة. طالع التفاصيل

النصر يُحاول خطف حلم الهلال وتحويله إلى واقع

الصراع بين الهلال والنصر لا يتوقف.

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