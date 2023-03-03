أخبار الهلال اليوم | نظام جديد لكأس الملك، ورامون دياز يلوم الأخطاء

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 3 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 3 مارس 2023.

دياز: لعبنا مباراة جيدة لكن الأخطاء كلفتنا الفوز

قال رامون دياز المدير الفني للهلال أن فريقه لعب مباراة جيدة أمام الوحدة يوم أمس لكنه لم يُوفق في استغلال الفرص وكذلك ارتكب العديد من الأخطاء التي حرمته الفوز وأعادته إلى الرياض بنقطة التعادل 3-3.

وأضاف "الفريق مرهق كثيرًا وعودتنا لمباريات الدوري فرصة لإراحة بعض اللاعبين، لم نلعب مباراة سيئة بل سيطرنا على اللقاء ووصلنا لمرمى الخصم كثيرًا لكن لم نوفق، الفريق مرهق وتعرض لضغط كبير منذ اللعب في مونديال الأندية ودوري أبطال آسيا".

تابع "بدأنا جيدًا لكننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء التي كلفتنا أهدافًا، علينا أن نمنع ارتكاب مثل تلك الأخطاء وأثق أن الأداء سيتحسن في المباريات القادمة".

سييرا: سعداء بنقطة من وصيف العالم

أبدى خوسيه سييرا المدير الفني للوحدة سعادته البالغة بالتعادل مع الهلال واصفًا إياه بالمستحق تمامًا لفريقه.

الوحدة أجبر الهلال على العودة إلى الرياض بنقطة التعادل بعدما عاد في النتيجة 3 مرات وأنهى اللقاء بالتعادل 3-3.

سييرا تحدث عقب المباراة قائلًا "سعداء جدًا بالتعادل مع الهلال خاصة مع تقدمه علينا 3 مرات في النتيجة، هو تعادل مستحق لنا أمام وصيف العالم وأقوى فريق في السعودية".

نظام جديد لكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم القادم

أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم النظام الجديد لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم القادم، حيث تقرر أن يُشارك 32 فريقًا في البطولة.

وستُشارك جميع أندية دوري روشن السعودي للمحترفين الـ18 في النسخة القادمة من كأس الملك، ومعها الأندية الـ14 الأعلى ترتيبًا في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى.

وستجري قرعة الـ32 على مستويين فيما ستكون القرعة مفتوحة في الأدوار التالية.

جديد مفاوضات تجديد عقد جانج مع الهلال

المدافع الكوري الجنوبي مرتبط بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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