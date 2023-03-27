أخبار الهلال اليوم | موقف سلمان الفرج من الديربي ونهائي آسيا، ونقل مواجهة النصر للدرة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 27 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 27 مارس 2023.

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محاولات جادة لتجهيز الفرج لخوض الديربي

أعلن الهلال أمس غياب قائده سلمان الفرج لمدة شهر تقريبًا بسبب إصابة جديدة في الحوض، وهو ما يعني غيابه عن مواجهة النصر في ديربي الرياض يوم 18 إبريل القادم.

صحيفة الرياضية أفادت أن الجهاز الطبي للهلال سيُحاول جاهدًا تجهيز اللاعب قبل الموعد المحدد، مشيرة إلى إمكانية حدوث ذلك بالفعل حال أحرز اللاعب تقدمًا ملحوظًا في برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وأوضحت الصحيفة أن الفرج سيخضع لاختبارات بدنية وفنية خلال تنفيذه لبرنامجه العلاجي والتأهيلي، واعتمادًا على نتائج تلك الاختبارات سيتحدد موقفه من مواجهة النصر.

وأكدت الرياضية أن القائد سيكون جاهزًا بالتأكيد قبل مواجهة أوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بالرياض.

فييتو يقترب من التدريبات الجماعية

اقترب لوسيانو فييتو من دخول التدريبات الجماعية مع الهلال بعدما أحرز تقدمًا كبيرًا في برنامجه العلاجي والتأهيلي إثر إصابته في مفصل القدم قبل نحو أسبوعين.

اللاعب يتدرب حاليًا بشكل منفرد تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية.

نقل ديربي الرياض إلى استاد الدرة

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي يوم أمس نقل مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر من ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى ملعب الملك فهد الدولي “الدرة” في الرياض.

اللقاء سيُقام يوم الـ18 من إبريل القادم وسيلعب دورًا حاسمًا في الصراع على اللقب.

ما هي أسباب فشل بيريرا مع الهلال وتألقه مع الوحدة؟

بصمات ماتيوس بيريرا مع الوحدة باتت واضحة ومؤكدة، فما أسباب نجاحه الباهر في الإمارات بعد فشله مع الهلال؟

بعد نجاحه المبهر في الإمارات .. من المسؤول عن فشل ماتيوس بيريرا في الهلال؟

الفيحاء يفقد قائده أمام الهلال

أصبح في حكم المؤكد غياب سامي الخيبري قائد ونجم دفاع الفيحاء عن مواجهة الهلال المؤجلة، والمقررة يوم 4 إبريل القادم في دوري روشن السعودي.

الفيحاء أعلن إصابة الخيبري بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج والتأهيل لأسبوعين تقريبًا.

شد اللحية والشعر .. مزاح متبادل بين نجمي الهلال

تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر مزاحًا بين نجمي الهلال، موسى ماريجا وياسر الشهراني، باستخدام اللحية والشعر.

فيديو | شد الشعر واللحية .. مشاكسات بين ياسر الشهراني وموسى ماريجا!