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أخبار الهلال اليوم | موقف الفرج من مواجهة النصر، وأبطال الخطة البديلة

تامر أبو سيدو
Salman Al-Faraj Hilal 2023Al Hilal Twitter
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نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 13 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 13 نوفمبر 2023

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الفرج يعود أمام النصر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تحسن ملحوظ في حالة سلمان الفرج الصحية، مشيرة إلى أنه سيدخل التدريبات الجماعية بعد غدٍ عند عودة اللاعبين من الإجازة التي منحها إياهم المدرب جورج جيسوس بسبب التوقف الدولي.

وأكدت الصحيفة أن صاحب الـ34 عامًا سيكون متاحًا للمدرب خلال مواجهة النصر في الجولة الـ15 من دوري روشن في الأول من ديسمبر القادم.

اللاعب كان قد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ خلال المعسكر السابق لمنتخب السعودية.

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