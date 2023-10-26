أخبار الهلال اليوم | منافسة باريس لضم بديل نيمار .. والبليهي يرد على لاعب مومباي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023.

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"هذا اللاعب وراء إعجابه بالهلال وسبب غريب لتألقه مع الفريق!" .. مالكوم يتحدث لأول مرة

كشف النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، أسرارًا هامة لأول مرة، عن علاقته بنادي الهلال السعودي؛ بعد مرور 3 أشهر تقريبًا، من انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

انتظروا المعركة الكبرى .. الهلال ينافس باريس سان جيرمان لـ"خطف" بديل نيمار

بدأ مسؤولو نادي الهلال السعودي، في البحث عن "خليفة" للساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم. "اقرأ التفاصيل"

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صورة| "الوعد في الهند" .. البليهي يستعد للرد على "اعتداء" نجم مومباي

رد علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على أحد المشجعين؛ بشأن واقعته مع لاعب مومباي سيتي الهندي. "اقرأ التفاصيل"

"أحد أفضل من ارتدى قميص الهلال عبر التاريخ" .. هذا اللاعب يعلن اعتزاله رسميًا!

أعلن أحد أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء، "اعتزاله" كرة القدم نهائيًا. "اقرأ التفاصيل"

نجم الدحيل يتمنى الانضمام إلى الهلال ويؤكد: الدوسري الأفضل آسيويًا

عبر أحد نجوم نادي الدحيل القطري، عن عشقه لنادي الهلال، مؤكدًا على أنه يتمنى الانضمام إلى صفوفه، ومتحدثًا عن حظوظ سالم الدوسري في الحصول على جائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا. "اقرأ التفاصيل"

رونالدو مطلب هلالي .. "كريستيانو حق الزعيم منذ البداية!"

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، أحد مطالب جماهير الهلال، من أجل التعاقد معه في أقرب وقت، لتعويض غياب النجم البرازيلي نيمار جونيور الذي تعرض لإصابة قوية. "اقرأ التفاصيل"

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