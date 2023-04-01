أخبار الهلال اليوم | ملامح التشكيل أمام الخليج، وبديل أوديون إيجالو من تركيا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 1 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 1 إبريل 2023.

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ماريجا يقود هجوم الهلال أمام الخليج

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن جاهزية موسى ماريجا الكاملة لبدء مباراة الهلال أمام الخليج المؤجلة في دوري روشن السعودي والمقررة مساء اليوم في استاد الملز.

وأوضحت الصحيفة أن ماريجا سيقود هجوم الفريق الليلة ومعه ميشايل فيما سيتواجد لوسيانو فييتو على دكة البدلاء، كما رجحت تواجد سعود عبد الحميد وخليفة الدوسري في الخط الخلفي.

الهلال يجد بديل إيجالو في تركيا

أفادت صحيفة فاناتيك التركية أن الهلال يسعى لضم ماورو إيكاردي مهاجم جلطة سراي المعار له حتى نهاية الموسم الجاري من باريس سان جيرمان.

الصحيفة أوضحت أن تألق اللاعب الأرجنتيني في إسطنبول جذب اهتمام عدد من الأندية الخارجية أبرزها ميلان وروما بجانب الهلال.

رمضان فأل خير للهلال في الدوري

يبدأ الهلال مساء اليوم سلسلة مبارياته في الدوري السعودي خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بمواجهة الخليج في مباراة مؤجلة لابد من الفوز بها للاقتراب من مقدمة جدول الترتيب.

رمضان فأل خير على الهلال، إذ يُعد الفريق صاحب أفضل نسبة انتصارات بين جميع أندية الدوري في المباريات التي أقيمت خلال الشهر المبارك، فقد حصد الهلال 31 نقطة من 12 مباراة، بالفوز في 10 مباريات والتعثر في مباراتين موسم 2012-2013، حيث تعادل مع الهجر وخسر أمام الفتح.

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