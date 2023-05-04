أخبار الهلال اليوم | لاعب أوراوا يكشف خطة الزعيم .. ودياز يجهز بالتكتيك

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 4 مايو 2023

shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 4 مايو 2023.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

موعد إعلان تعاقد الهلال مع ليونيل ميسي وشيء واحد قد يعرقل الصفقة!

لن يترك مسؤولو نادي الهلال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يخرج من المملكة العربية السعودية، إلا ولديه اقتناع كامل بالانتقال إلى صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

خيار إجباري وأدوار متشابهة .. معضلة الرباعي الأجنبي تضرب الهلال قبل نهائي آسيا

علم "جول" من مصادر داخل نادي الهلال، معلومات مؤكدة حول الرباعي الأجنبي الأقرب للمشاركة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، وعلى هذا الأساس، نناقش الخيارات المتاحة للمدرب رامون دياز ضد أوراوا السبت المقبل. "اقرأ التفاصيل"

لاعب أوراوا ريد: الهلال سيغير طريقته أمامنا

أكد تاكاهيرو سيكيني، لاعب نادي أوراوا ريد الياباني، على أن نادي الهلال سيسعى للعب بطريقة تساعده من أجل الوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف.

وقال لاعب أوراوا للموقع الرسمي لناديه: "طريقة لعب الهلال ستتغير أمامنا وفقًا لاختيارات مدربه للاعبين الأجانب أمامنا".

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

دياز يجهز الهلال لمواجهة أوراوا بالتكتيك

خاض فريق نادي الهلال تدريباته، استعدادًا لمواجهة أوراوا ريد، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز.

وشهدت التدريبات التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية واللياقية باستخدام الكرة، حيث طبق دياز عددًا من الجمل التكتيكية، قبل اختتام التدريبات بمناورة على جزء من الملعب.

Shahid