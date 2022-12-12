أخبار الهلال اليوم | غلق ودية الشعلة، وتطورات ملف المصابين

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 12 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 12 ديسمبر 2022.

اختبار يحسم عودة المفرج للتدريبات

يتوجه متعب المفرج مدافع الهلال إلى الدوحة غدًا لزيارة الطبيب بيتر دوخ، الذي أجرى له عملية الرباط الصليبي في مستشفى سبيتار في مايو الماضي، حيث سيخضع لفحوص طبية واختبارات خاصة بالركبة سيُحدد على أثرها موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية لفريقه من عدمها.

صحيفة الرياضية أوضحت أن البرنامج التأهيلي للاعب يسير جيدًا وأن تلك الزيارة روتينية ولا تختلف عن الزيارات المعتادة في مثل تلك الحالات.

مصابو الهلال يُواصلون عمليات التأهيل

يُواصل الثلاثي المصاب في الهلال، محمد البريك وعلي البليهي وسلمان الفرج، العمل ضمن برامجهم العلاجية والتأهيلية بعد الإصابات التي تعرضوا لها خلال تواجدهم مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

الظهير الأيمن يُعاني من إصابة عضلية في الساق فيما تعرض قلب الدفاع لإصابة في عضلة الفخذ ويُعاني لاعب الوسط من إصابة في عظمة الساق.

بأوامر دياز .. ودية الشعلة مغلقة

قرر المدير الفني رامون دياز غلق مباراة الهلال والشعلة الودية أمام الجماهير والإعلام، وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب سيخوض اللقاء بالتشكيل الذي سيلعب به ضد الباطن يوم الجمعة القادم عند استئناف دوري روشن السعودي.

الدوسري جاهز للديربي

أفادت المصادر الصحفية أن سالم الدوسري بدأ يتعافى من إصابته في الكاحل وسيكون جاهزًا لخوض مباراة ديربي الرياض أمام النصر.

حسم موقف الدوسري من ديربي الهلال والنصر

مشاركة الهلال في مونديال الأندية مهددة

الاتحاد الآسيوي استقر على ترشيح الهلال لتمثيل القارة في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية لكن هناك تطورات ملحوظة.

اليابان وكوريا الجنوبية تُهددان مشاركة الهلال في مونديال الأندية