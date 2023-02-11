أخبار الهلال اليوم | عودة الثلاثي المصاب، وتصريحات متفائلة قبل النهائي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 11 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 11 فبراير 2023.

دياز يُفند عوامل تقديم الهلال مباراة قوية أمام الريال

أبدى رامون دياز المدير الفني للهلال سعادته بمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية كما أكد على ثقته بفريقه وقدرته على تقديم لقاء جيد وتمثيل وطنه وكرة القدم السعودية بأفضل صورة.

وفند دياز عوامل تقديم الهلال لمباراة قوية، بقوله "لعبنا جيدًا أمام فلامنجو وتحكمنا بالكرة بشكل رائع، أهم ما يجب فعله أمام ريال مدريد هو عدم ارتكاب الأخطاء، بجانب التركيز والاستعداد الجيد لأنه مؤثر جدًا في مثل تلك المباريات".

واصل "سنعتمد خلال المباراة على غلق المساحات والاعتماد على قدرة هجومنا الوصول لمرمى الريال، بنزيما؟ كريم لاعب رائع بالطبع لكننا نستعد اللقاء بغض النظر عن وجوده في الملعب من عدمه".



فييتو يأمل في التسجيل مجددًا ضد ريال مدريد

أكد لوسيانو فييتو نجم الهلال ثقته في قدرة فريقه تقديم أداء جيد أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية مساء اليوم في الرباط.

وأضاف عن اللقاء لصحيفة الرياضية "حظوظنا موجودة للتتويج باللقب، حتى وإن كانت المباراة صعبة، كون منافسنا من أكبر أندية العالم أجمع، وهو معتاد على مثل هذه المباريات، لكني واثقا من زملائي لأداء مباراة فنية عالية، تليق بنا كفريق يعد الأكبر في آسيا".

وتمنى اللاعب أن يُسجل في مرمى الريال مجددًا بعدما سبق وأحرز هدفًا خلال إحدى مباريات الدوري الإسباني، وعن الفترة الصعبة التي عاشها قبل أن يُظهر مستوى مبهرًا أمام فلامنجو، قال "تجاوزت تلك الفترة بالعمل اليومي والحرص الدائم على تطوير قدراتي، إضافة إلى ثقتي الكاملة بإمكاناتي وقدرتي على الإضافة للفريق، وكنت على يقين بأني سأظهر مالدي في الوقت المناسب عندما تسنح لي الفرصة".



ميشايل: لا أخاف ريال مدريد

لم يُنكر البرازيلي ميشايل نجم الهلال أن نهائي كأس العالم للأندية سيكون صعبًا جدًا لفريقه أمام ريال مدريد، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى أنه لا يخشى العملاق الإسباني.

حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية "مواجهتنا أمام ريال مدريد ستكون مباراة تنافسية على أعلى مستوى، لذلك علينا أن نبذل الكثير من الجهد من أجل تقديم مستوى جيد".



تابع "

لعبت مواجهات أصعب من هذه المواجهة بكثير لذلك لا أخشى أي مواجهة، لكن الأهم أن نلعب بشكل جماعي ونظهر بأفضل مستوى".

الهلال ينتعش بعودة الثلاثي المصاب قبل مواجهة ريال مدريد

اختتم الهلال تدريباته مساء أمس الجمعة لمواجهة ريال مدريد اليوم السبت في نهائي كأس العالم للأندية في الرباط.

وانتعش الفريق بعودة الثلاثي المصاب ومشاركتهم في المران الجماعي دون أي مشاكل، وهم سالم الدوسري وأندريه كاريلو وجوستافو كوييار، حيث تأكد تمامًا جاهزيتهم لخوض اللقاء.

القوة الزرقاء تدعم الهلال أمام الريال

وجه وزير الرياضة السعودي تعليماته بنقل رابطة القوة الزرقاء للرباط لدعم الهلال أمام ريال مدريد.

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