أخبار الهلال اليوم | شرط حمد العبدان للعودة، و7 غائبين عن مواجهة العدالة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 23 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 23 مايو 2023.

الهلال يُعلن إصابة جانج هيون سو وميشايل

أعلن الهلال خروج اللاعبين جانج هيون سو وميشايل من حسابات مواجهة العدالة مساء اليوم في دوري روشن، وذلك بعد تعرض الأول لإصابة في العضلة الضامة والثاني في الكتف.

اللاعبان خضعا لجلسات علاجية في عيادة النادي يوم أمس، ولم يُحسم بعد موقفهما من مواجهة أبها في الجولة الـ28 من دوري روشن يوم السبت القادم.

عطيف ينضم إلى قائمة الغائبين عن مواجهة العدالة

انضم عبد الله عطيف للغائبين عن مواجهة الهلال والعدالة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لظروف عائلية حيث يُرافق زوجته في المشفى، كما أوضح تويتر الهلال.

وتضم القائمة حارسي المرمى عبد الله المعيوف ومحمد العويس وناصر الدوسري ومتعب المفرج وعبد الإله المالكي وقد اضم لهما جانج هيون سو وميشايل، فيما قد تشهد المباراة عودة سالم الدوسري بعد استبعاده من المباريات الأخيرة.

حمد العبدان: لن أعود للهلال إلا إن ضمنت اللعب

أكد حمد العبدان لاعب الهلال المعار هذا الموسم لنادي الخليج على حبه واحترامه للنادي الأزرق، لكنه شدد في نفس الوقت على رغبته اللعب انتظام في الموسم القادم ورفضه اللعب في دوري الرديف.

إذ قال للقنوات الرياضية السعودية "سأعود للهلال بعد انتهاء الإعارة، أنا لا أشترط على الهلال والنادي يبقى فوق جميع اللاعبين وإن عدت له فهو بيتي وإن لم أعد سيظل بيتي".

أضاف "أنا أريد اللعب بانتظام، إن لم أحصل على فرصة في الهلال سأرحل عن الفريق، سنرى كيف ستسير الأمور مع المدرب الجديد لكني أؤكد أنني أرفض اللعب في دوري الرديف لأنه ليس طموحي أبدًا".

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