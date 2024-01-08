أخبار الهلال اليوم | سباق خماسي لضم مصعب الجوير، ونهاية مسيرة نيمار مع البرازيل

جيسوس يطلب 5 مباريات ودية خلال التوقف

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن طلب المدرب جورج جيسوس من إدارة الهلال مخاطبة 5 فرق محلية لمواجهتها وديًا خلال فترة التوقف الحالية.

ويرغب المدرب من وراء ذلك لمنح الفرصة للاعبين البدلاء لتحسين وتطوير مستواهم وكذلك التعرف على اللاعبين الشباب وتقييمهم خلال المباريات للاستفادة من بعضهم خلال الفترة القادمة.