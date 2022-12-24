أخبار الهلال اليوم | دياز لا يخسر الديربي، وموعد عودة الثلاثي المصاب

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 24 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 24 ديسمبر 2022.

بُشرى خير .. دياز لا يخسر الديربي في الرياض

يحمل التاريخ بُشرى خير للهلال وجمهوره، حيث لم يخسر مدربه رامون دياز أي مباراة ديربي في الدوري السعودي مع الفريق، سواء ضد النصر أم الشباب.

لعب الهلال 11 مباراة ديربي تحت قيادة دياز، 5 ضد النصر و5 أمام الشباب، وقد حقق فيها 7 انتصارات بواقع 3 على الأصفر و4 على الأبيض، وتعادل 4 مباريات بالمناصفة بينهما ولم يخسر أبدًا.

طرح تذاكر ديربي الرياض

يطرح نادي النصر اليوم التذاكر الإلكترونية لحضور المواجهة المرتقبة أمام الهلال.

ويأتي ذلك رغم عدم تحديد ملعب اللقاء بعد، إذ لم تعلن رابطة المحترفين رسميًا عن ملعب المباراة نظرًا لانتظار تأكيد المسؤولين في مرسول بارك جاهزية الملعب لاستضافة اللقاء.

التوازن يحكم ديربي الجولة العاشرة

التقى الهلال والنصر في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين 3 مرات سابقًا، وقد تقاسما الفوز وانتهى اللقاء الثالث بالتعادل.

الهلال فاز في مواجهة موسم 2011-2012 بنتيجة 3-0 فيما انتصر النصر بعد موسمين 2-1 فيما انتهى لقاء موسم 2010-2011 بالتعادل 1-1.

الفراج يكشف مواعيد عودة الثلاثي المصاب

كشف وليد الفراج عن موعد عودة الثلاثي سلمان الفرج وياسر الشهراني وعلي البليهي للعب مع الهلال.

"موسم الشهراني انتهى وهذا موعد عودة الفرج والبليهي"

أخبار سعيدة في مران الأمس للهلال

الهلال يستعد لمواجهة النصر وقد حمل مران الأمس أخبارًا سعيدة للمدرب رامون دياز بشأن المصابين.

نجما الهلال يعودان للتدريبات قبل مواجهة النصر

Shahid