أخبار الهلال اليوم | دور ميسي في الموسم التاريخي، ومحمد الدعيع يمنع ولده من تشجيع الزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 13 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 13 مايو 2024.

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"ميسي لعب دورًا في موسم الهلال التاريخي" .. الجماز يفجر مفاجأة ويؤكد تناقض اللذيذ! الهلال يتوج بدوري روشن وكأس الدرعية للسوبر السعودي..

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