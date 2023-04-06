أخبار الهلال اليوم | دفعة للشباب قبل الديربي .. وصدمة للزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 6 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 6 إبريل 2023.

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كريستيانو رونالدو وتاليسكا يفعلان المستحيل .. من هو الثنائي الأفضل في دوري روشن؟

من الرائع أن يمتلك فريقك ثنائيًا بصفوفه بينهما تناغمًا وتفاهمًا كبيرًا، مما يجعلهما مفتاح الانتصارات في الكثير من المباريات، فمن هما أفضل ثنائي في دوري روشن للمحترفين الموسم الحالي؟ "اقرأ التفاصيل"

الشباب يستعيد رياض شراحيلي قبل مواجهة الهلال

أصبح رياض شراحيلي لاعب وسط نادي الشباب، جاهزًا للمشاركة في مباراة فريقه أمام الهلال في ديربي الرياض، في الجولة 22 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وأكدت صحيفة "الرياضية" على أن شراحيلي تعافى من الإصابة العضلية التي تعرض لها في معسكر منتخب السعودية، خلال فترة التوقف الأخيرة، وخضع على إثرها لبرنامج علاجي ولياقي مكثف.

الهلال يتلقى صدمة بشأن البليهي قبل لقاء الشباب

أعلن نادي الهلال عن معاناة مدافعه علي البليهي من إصابة في العضلة الخلفية، ستجعله يغيب عن مباراة الفريق أمام الشباب.

وشعر البليهي بآلام في العضلة الخلفية، خلال مباراة الهلال أمام الفيحاء، مما تسبب في تغييره بالدقيقة 85 من زمن المباراة، ونزول زميله محمد جحفلي.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الهلال يرفض الراحة ويخالف الاتحاد والنصر

رفض الجهاز الفني لفريق نادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، منح لاعبيه راحة من التدريبات بعد مباراة الفيحاء، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة الشباب يوم الجمعة المقبل.

وحصل لاعبو ناديي الاتحاد والنصر على راحة لمدة يوم واحد، بعد مباراتي الفريقين في الجولة 22 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، ليخالفهم الهلال.

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