أخبار الهلال اليوم | حقيقة إصابة جانج هيون سو ورقم سلمان الفرج المذهل

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 11 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 11 مارس 2023.

حقيقة إصابة جانج هيون سو بعد خروجه بين شوطي مواجهة التعاون

أثار جانج هيون سو القلق حين غادر مباراة الهلال والتعاون بعد انتهاء الشوط الأول، وقد خاف الجميع من تعرضه للإصابة خاصة في ظل أزمة الغيابات التي يُعاني منها الفريق.

المدرب رامون دياز بدد هذا القلق بالإشارة خلال تصريحاته عقب المباراة إلى أن المدافع الكوري الجنوبي بخير ولم يتعرض لأي إصابة، موضحًا أن خروجه كان بسبب الإرهاق وللحفاظ عليه في حالة بدنية جيدة للمباريات القادمة.

دياز: مستمر في التدوير وهذا هو المستوى المطلوب

أشاد رامون دياز المدير الفني للهلال بأداء اللاعبين خلال مواجهة التعاون مؤكدًا أن هذا هو المستوى المطلوب والمعتاد عليه من الفريق.

وأضاف "لعبنا مباراة جيدة وسيطرنا عليها تمامًا، أشكر اللاعبين وهذا هو مستوى الهلال المعتاد. سأواصل عملية التدوير بين اللاعبين تفاديًا للإرهاق، وهي فرصة كذلك للوجوه الشابة بأن تُظهر قدراتها. التغييرات اليوم كانت لإراحة اللاعبين المرهقين ولم يكن هناك أي إصابات".

رقم تاريخي لسلمان الفرج في الدوري السعودي

حقق سلمان الفرج مساء أمس خلال مواجهة الهلال والتعاون رقمًا قياسيًا في الدوري السعودي للمحترفين، إذ أصبح أول لاعب يتخطى حاجز الـ13 ألف تمريرة في تاريخ البطولة.

النجم السعودي وصل بعدد تمريراته في تاريخ دوري المحترفين إلى 13217 تمريرة.

الفرج يُوض دور النصر في انتصار الهلال الكبير على التعاون

قائد الهلال تحدث عقب اللقاء ووجه رسالة للجمهور.

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