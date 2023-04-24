أخبار الهلال اليوم | حقيقة إصابة أوديون إيجالو، ورقم تاريخي لعبد الله المعيوف

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 24 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 24 إبريل 2023.

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دياز يتحدث عن إصابة إيجالو ويُفسر خروج الشهراني أمام الاتحاد

أكد رامون دياز المدير الفني للهلال أن فريقه استحق الفوز في نصف نهائي كأس الملك مثلما استحقه الاتحاد، مشيرًا إلى أنه أخرج ياسر الشهراني من الملعب لمنحه بعض الراحة، كما طمأن الجمهور حول حالة المهاجم أوديون إيجالو.

حيث قال في المؤتمر الصحفي حسبما نقلت صحيفة الرياضية "

إيجالو شعر بشد وفضلنا استبداله حتى يرتاح، لذلك تم إشراك صالح الشهري، وكوننا نلعب نصف نهائي، وتنتظرنا مباراة قوية أخرى، فضلت الزج بمحمد البريك كلاعب بديل، ولكني سعيد بعودة اللاعب ياسر الشهراني رغم عدم جاهزيته التامة، إلا أنه يبقى لاعب كبير واستفدنا من تواجده في القائمة الآسيوية".

وحول الاستعداد للنهائي الآسيوي، أضاف "أمامنا 6 أيام قبل نهائي دوري أبطال آسيا، ولاعبينا لديهم الوقت لالتقاط الأنفاس والعودة إلى الجاهزية التامة والدخول في تفاصيل اللقاء، كما أشكرهم على مجهوداتهم القوية طوال 120 دقيقة".

كوييار: ضغط المباريات جعل موسمنا صعبًا

أكد جوستافو كوييار لاعب وسط الهلال سعادته الكبيرة بالفوز على الاتحاد والتأهل لنهائي كأس الملك خاصة في ظل الموسم الصعب الذي يحظى به الفريق جراء ضغط المباريات.

وأضاف لقناة "SSC" "سعيد جدًا بهذا الفوز، انتصار مهم حققنا خلاله الهدف المطلوب، المباراة كانت صعبة تمامًا كما حال الموسم كاملًا من البداية للنهاية بسبب ضغط المباريات".

أضاف حول سر تميزه مؤخرًا "أحاول دومًا بذل قصارى جهدي والتضحية لأجل الهلال، وليس أنا فقط من يفعل ذلك بل جميع نجوم الفريق".

رقم مذهل للمعيوف مع الهلال

لعب عبد الله المعيوف دورًا مهمًا في فوز الهلال على الاتحاد وتأهله لنهائي كأس الملك، وقد حقق عقب خروجه بشباك نظيفة من مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد رقمًا مذهلًا في تاريخ ناديه.

المعيوف رفع عدد مبارياته مع الهلال بشباك نظيفة إلى 97 مباراة ليُصبح ثاني أكثر حراس المرمى حفاظًا على نظافة شباكهم في تاريخ النادي خلف الأسطوري محمد الدعيع بـ147 مباراة.

غرسة جديدة في ملعب جديد للهلال

بعد غرسة علي البليهي في ملعب "مرسول بارك"، ظهرت غرسة جديدة من نجم جديد في ملعب الجوهرة المشعة.

فيديو | في الجوهرة المشعة .. "غرسة جديدة بطلها أوديون إيجالو"