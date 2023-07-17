نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 17 يوليو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 17 يوليو 2023.

سلمان الفرج يقترب من العودة للتدريبات الجماعية

بات سلمان الفرج قائد ونجم وسط الهلال قريبًا للغاية من العودة للتدريبات الجماعية مع زملائه بعد غيابه عنها منذ تعرضه للإصابة في نهاية مارس الماضي.

صحيفة الرياضية أوضحت أن الفرج يتقدم بشكل ملحوظ في برنامجه التأهيلي وهو بانتظار الضوء الأخضر من طبيب الفريق خوان خيمينيز للانضمام لزملائه في تدريباتهم الجماعية.

عروض لضم ميشايل والقرار مع جيسوس

كشفت مصادر صحفية عن وجود عدة عروض من أندية برازيلية على طاولة الهلال للتعاقد مع جناح الفريق ميشايل، والذي ارتدى قميص الزعيم في يناير 2022 قادمًا من فلامنجو ولمع نجمه في الموسم الماضي.

قنوات الكأس القطرية أكدت على وجود منافسة بين عدة أندية برازيلية على خدمات اللاعب، مشيرة إلى أن إدارة الهلال أحالت الملف للمدرب جيسوس ليتخذ القرار المناسب بشأن مستقبل اللاعب.

روبن نيفيش: الهلال فاجأني

أبدى روبن نيفيش سعادته الكبيرة واقتناعه الكامل بالانتقال للهلال واللعب في الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن السبب الأهم خلف ذلك هو رغبته تأمين حياة عائلته وتوفير الرعاية الكاملة لها، بجانب المشروع القوي والواعد في الهلال والدوري السعودي.

وقال نيفيش في مقطع فيديو نشره تويتر الهلال أنه فوجئ حين وصل النادي بكم الموظفين الموجودين به والتنظيم الممتاز والعدد الكبير لأعضاء الجهاز الفني، مشيدًا بالمدرب جورج جيسوس ومؤكدًا على أنهم سيقاتلون معًا لتحقيق الألقاب للفريق الأزرق.

سالم الدوسري يرفع شعار: لا للراحة

رفض سالم الدوسري نجم الهلال الاستمتاع بالراحة التي منحها المدرب جورج جيسوس للاعبين من التدريبات يوم أمس الأحد.

اللاعب تواجد في صالة الإعداد البدني وقام بعدة تدريبات، وقد نشر صورة عبر إنستجرام تظهر أنه كان اللاعب الوحيد المتواجد في الصالة.

أشعل الإعلام الإسباني المنافسة بين النصر والهلال حول البرازيلي رافينيا جناح برشلونة، حيث تحدثت صحيفة ماركا عن اهتمام الأول بضمه فيما ذهبت موندو ديبورتيفو لخيار الفريق الأزرق.

أقلق إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي جماهير النصر والهلال حين فتح الباب أمام انضمام نجوم دوري روشن وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وروبن نيفيش لفريقه على سبيل الإعارة.