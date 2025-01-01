أخبار الهلال اليوم | نيمار ورباعي محلي يدخلون الفترة الحرة، واعتزال حارس المرمى دوليًا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 1 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 1 يناير 2025

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نيمار ورباعي محلي يدخلون الفترة الحرة

دخل البرازيلي نيمار اليوم الأربعاء الفترة الحرة في عقده مع الهلال، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم تتضح بعد نية الطرفين حول تجديده من عدمه.

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ويتصدر سالم الدوسري قائمة اللاعبين المحليين الذين دخلوا الفترة الحرة مع بدء العام الجديد اليوم الأربعاء، ومعه الثلاثي محمد كنو وعلي البليهي وياسر الشهراني.

وفيما يبدو مؤكدًا تجديد الهلال لعقود الدوسري والبليهي يحوم الضباب حول موقف كنو والشهراني.

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