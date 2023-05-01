أخبار الهلال اليوم | تفاصيل إصابة سلمان الفرج، وبديل سالم الدوسري في نهائي آسيا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 1 مايو 2023

shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 1 مايو 2023.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الهلال يُعلن إصابة سلمان الفرج

أعلن الهلال رسميًا تعرض قائده سلمان الفرج لإصابة في عظمة الساق خلال مواجهة أوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا السبت الماضي في الرياض والذي انتهى بالتعادل 1-1.

ولم يُوضح الهلال موقف نجم الوسط من خوض لقاء الإياب السبت القادم في سايتاما لكنه اكتفى بالإشارة عبر تويتر إلى أنه خضع لجلسة علاجية يوم أمس في مقر إقامة بعثة الفريق في اليابان.

بمشاركة العويس .. الهلال يبدأ الاستعدادات لمواجهة أوراوا

وصلت بعثة الهلال إلى سايتاما أمس وانطلقت اليوم الإثنين بالفعل التدريبات استعدادًا لمواجهة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا مساء السبت القادم.

وأوضح تويتر الهلال أن المران تضمن تدريبات استرجاعية للاعبين المشاركين بصفة أساسية في لقاء الذهاب فيما أدى البقية تدريبات بدنية وتكتيكية معتادة.

وزف الهلال خبرًا سعيدًا لعشاقه بتواجد حارس المرمى محمد العويس في التدريبات بعد انتهاء برنامجه التأهيلي عقب تعافيه من الإصابة التي حرمته التواجد في لقاء الذهاب.

كاريلو بديل الدوسري في إياب نهائي آسيا

أفادت العديد من المصادر المتابعة إلى أن أندريه كاريلو سيكون بديل سالم الدوسري خلال مواجهة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز السبت القادم.

الدوسري يغيب عن اللقاء للإيقاف بعد طرده في لقاء الذهاب، ومن المتوقع أن يُشارك كاريلو بدلًا منه لكن هذا سيُجبر رامون دياز على التضحية بأحد الثلاثي، أوديون إيجالو وميشايل وموسى ماريجا، التزامًا بقواعد الاتحاد القاري في اختيار 4 أجانب فقط أحدهم من داخل القارة لكل مباراة في البطولة.

الهلال يخسر سالم الدوسري في مونديال الأندية

الهلال حال الفوز بدوري أبطال آسيا والتأهل لمونديال الأندية سيخسر جناحه السعودي.

كابوس لن ينتهي قريبًا .. خسائر سالم الدوسري تمتد إلى كأس العالم للأندية

كيف كشف الدوسري سر نجاح الهلال؟ نصراوي يُجيب

الناقد الرياضي محمد الدويش يُرسل رسالة للنصر للتعلم من الهلال وجمهوره وإعلامه.

رسالة للنصر .. "هل رأيتم ما حدث؟ سالم الدوسري كشف لكم سر الهلال"