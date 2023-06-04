أخبار الهلال اليوم | تحرك من أجل ميسي .. ورقصة جوميس الأخيرة!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء 4 يونيو 2023

يرصد جول النسخة العربية، أبرز أخبار فريق الهلال السعودي، اليوم الأحد 4 يونيو 2023.

الاتحاد لا يتوقف .. تحرك سريع من الرئيس لخطف هدف الوسط من الهلال

بات الاتحاد قريبًا جدًا من ضم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الذي أعلن اليوم رحيله رسميًا عن الفريق الإسباني، وقد أكدت المصادر المتابعة سفر الرئيس أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي إلى مدريد للتوقيع المبدئي على العقود. "اقرأ التفاصيل"

جول 11 | مدافعة النصر الهدافة وموهبة الاتحاد .. أفضل لاعبات الدوري السعودي للسيدات 2022-2023

انطلاقة ولا أروع لأول نسخة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2022-2023م، ثمانية فرق تنافست خلال 14 جولة على اللقب، الذي ظفرت به سيدات النصر في النهاية بعد منافسة شرسة مع الهلال. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | خطف الأضواء من أندرسون تاليسكا .. ميشايل يصارع نجم النصر في "الغناء"

يبدو أن البرازيلي ميشايل ديلجادو؛ جناح الهلال السعودي، قرر قطع الطريق على مواطنه أندرسون تاليسكا؛ صانع ألعاب النصر، في عالم الغناء بطريقة غير مقصودة! "اقرأ التفاصيل"

بالتوازي مع الاتحاد وبنزيما .. تحرك عاجل من الهلال لحسم صفقة ليونيل ميسي

في ظل اقتراب نادي الاتحاد من التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، تحرك نادي الهلال بشكل عاجل من أجل حسم صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. "اقرأ التفاصيل"

جوميس يرقص للمرة الأخيرة

حرص الفرنسي بافيتمبي جوميس لاعب الهلال السابق على توديع فريقه جلطة سراي التركي، بعد نهاية مشواره مع نهاية الموسم الحالي.

ونشر جوميس عبر حسابه على "تويتر" تغريدة كتب فيها: "الرقصة الأخيرة"، بصورة له في مدرجات ملعب جلطة سراي.