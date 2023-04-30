أخبار الهلال اليوم | تأجيل مواجهة ضمك، وموقف سلمان الفرج من الإياب

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 30 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 30 إبريل 2023.

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تأجيل مباراة الهلال وضمك

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة الهلال وضمك في الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي إلى 19 مايو القادم.

وجاء التأجيل بسبب تحديد موعد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والوحدة يوم الجمعة الموافق 12 مايو المقبل.

البليهي يرفض الاعتراف بأفضلية أوراوا في إياب نهائي آسيا

رفض علي البليهي مدافع الهلال الاعتراف بأفضلية أوراوا ريد دياموندز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا عقب انتهاء لقاء الذهاب في الرياض بالتعادل 1-1.

المدافع السعودي قال عقب اللقاء "كنا نأمل الحفاظ على تقدمنا في النتيجة حتى النهاية وألا نستقبل أي هدف في مرمانا، لكن مازال هناك شوطًا آخر في سايتاما ونحن قادرون على العودة بالفوز".

وأضاف "هدف أوراوا لم يكن بجهد من جانبهم بل من خطأ بسيط من جانبنا بسبب غياب التركيز، انتهى شوط ومازال هناك آخر، لا يوجد مستحيل والفرص متساوية بيننا وبينهم".

دياز: مازالت هناك مباراة ثانية، سنقاتل حتى النهاية

لم يُخف رامون دياز المدير الفني للهلال استياءه من تفريط الفريق بالفوز على أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، لكنه أكد في نفس الوقت أن الفرصة مازالت متاحة للتتويج باللقب.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "بدأنا جيدًا وضغطنا بقوة وتوجنا عملنا بهدف التقدم لكن خطأ واحد عقد الأمور تمامًا، عمومًا تلك هي طبيعة المباريات النهائية".

تابع "النهائي من مباراتين، انتهت واحدة ومازالت هناك ثانية، سنقاتل حتى الرمق الأخير وقد اعتدنا اللعب في الظروف الصعبة وتخطيها. النقص أثر علينا سلبًا وسنرتب أوراقنا جيدًا قبل الإياب".

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