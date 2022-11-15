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أخبار الهلال اليوم | إطلاق فيلم "الروح الزرقاء" و"ماذا لو كان هؤلاء هلاليين؟!"

زهيرة عادل
7:38 م غرينتش+3 15‏/11‏/2022
Al Hilal fans
نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق 15 نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا…

إطلاق فيلم "الروح الزرقاء"

قررت إدارة نادي الهلال إطلاق فيلم "الروح الزرقاء"، أمام الجماهير، لرصد إنجازات الزعيم.

الفيلم سيرصد كذلك تحديات الهلال التاريخية على كافة الأصعدة، موجهًا الدعوة لعدد من نجومه السابقين لحضور حفل إطلاقه.

"ماذا لو كان هؤلاء هلاليين؟!"

استعرض الإعلامي الرياضي عبد العزيز الهدلق اعترافات عدد من نجوم النصر حول تزويرهم لملفات إصاباتهم، من أجل المشاركة في كأس العالم وتوسطهم لبعضهم للانضمام للمنتخب السعودي، متسائلًا عما كان سيحدث لو كانت هذه الاعترافات من هلاليين.

الهدلق ذكر اعتراف ماجد عبد الله أنه خاض نسخة 94 من المونديال وهو غير قادرًا على اللعب، بجانب اعترافه بأنه هو من توسط ليشارك زميله في النصر فهد الهريفي في النسخة نفسها.

كما ذكر الإعلامي اعتراف حسين عبد الغني بأنه قام بتزوير ملفه الطبي من أجل المشاركة في نسخة 2002.

"الدوسري الإعصار"

وصف الحساب الرسمي لكأس العالم، سالم الدوسري؛ جناح الهلال والمنتخب السعودي، بالإعصار، مؤكدًا أن في وجوده لا يمكن فرض الحصار على الأخضر.

السد والهلال ضمن الأندية الأكثر امتلاكًا للاعبين في كأس العالم

أظهرت القوائم النهائية للمنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم قطر 2022، والتي أعلن عنها فيفا اليوم الثلاثاء، عن تصدر بايرن ميونخ لقائمة الأندية الأكثر امتلاكًا للاعبين في البطولة العالمية برصيد 17 لاعبًا. (طالع التفاصيل)

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