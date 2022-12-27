أخبار الهلال اليوم | "التعادل عادل"، وتشخيص إصابة كاريلو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 27 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 27 ديسمبر 2022.

دياز: التعادل مع النصر عادل

أبدى رامون دياز المدير الفني للهلال رضاه عن التعادل مع النصر يوم أمس في الدوري السعودي، واصفًا النتيجة بالعادلة بين الطرفين.

وأضاف "كنا الفريق الأفضل في الشوط الأول، فيما واجهنا بعض المشاكل في الثاني أبرزها عدم جاهزية بعض اللاعبين الذين شاركوا وكذلك الإصابات".

"كان من الممكن أن نفوز وكذلك أن نخسر في الدقائق الأخيرة، النتيجة وفقًا للظروف تُعد جيدة، وعلى الأقل أنا شخصيًا مازالت لم أخسر أمام النصر".

أتم "صحيح أننا لم نظهر بشخصيتنا وأسلوبنا المعتاد ودافعنا في في اللحظات الأخيرة أكثر مما هاجمنا، لكن القادم سيكون أفضل مع عودة المصابين واكتمال جاهزية اللاعبين".

الدوسري يصف التعادل مع النصر بالإيجابي

لم يُخف سالم الدوسري نجم الهلال رضاه عن التعادل مع النصر، واصفًا النتيجة بالإيجابية في ظل الظروف التي يمر بها الفريق.

إذ قال "المباريات فوز وخسارة، ومقارنة بظروفنا خاصة الغيابات والإصابات فالنتيجة إيجابية برأيي".

تابع حول احتفاله بهدفه "أحترم الجميع وأهدي احتفاليتي لأسرتي الصغيرة وكل من دعمني في مسيرتي".

كوييار: واجهنا فريقًا قويًا

اعترف جوستافو كوييار نجم وسط الهلال بأنهم واجهوا خصمًا قويًا خلال ديربي الرياض يوم أمس.

وأضاف "لعبنا ضد خصم منظم تفوق علينا في فترات كثيرة من المباراة بلعب الكرات الطويلة".

أتم "لم نكن موفقين خلال اللقاء، تقدمنا مرتين وأهدرنا تقدمنا".

الكشف عن إصابة كاريلو

أوضح رامون دياز أن أندريه كاريلو نجم الهلال تعرض إلى التواء بسيط في الكاحل وهو ما جعله غير قادر على إكمال مواجهة النصر يوم أمس.

كاريلو غادر الملعب في الشوط الثاني بعد أداء عظيم من جانبه.

كنو .. النصر يحتج والهلال يرد

مازال محمد كنو يثير الجدل، النصر احتج على لعبه ديربي الرياض والهلال رد على ذلك الاحتجاج.

الهلال يرد على احتجاج النصر بشأن كنو

هل استحق الهلال ركلة جزاء أمام النصر؟

الهلال حصل على ركلة جزاء أمام النصر، هل كانت مستحقة؟ شاهد واحكم بنفسك.

عين على الحكم | هل استحق الهلال ضربة جزاء في الديربي أمام النصر؟

Shahid