أخبار الهلال | "الزعيم في نهائي مونديال الأندية"، ورأي الحكام في هدف ماريجا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 28 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 28 يناير 2022.

"الهلال إلى نهائي مونديال الأندية"

توقع حسن الصبحان المعروف بلقب ملك التوقعات وصول الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية، وهي البطولة التي ستنطلق في الأول من فبراير القادم.

الهلال تأهل لمونديال الأندية بصفته ممثل آسيا وحامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن يُواجه الوداد المغربي في أولى مبارياته.

الصبحان نشر مقطع فيديو عبر تويتر توقع خلاله وصول الهلال ومواجهته ريال مدريد في النهائي.

سعود عبد الحميد يؤدي مناسك العُمرة

نشر مدافع الهلال، سعود عبد الحميد، صورة له من أمام الكعبة المشرفة وهو بملابس الإحرام، إذ أدى هناك مناسك العُمرة عقب خسارة فريقه أمام الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

دائرة الحكام: هدف ماريجا ضد أبها صحيح

صادقت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم أمس على صحة هدف الهلال الثالث، والذي سجله موسى ماريجا، في مرمى أبها خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

الحكم كان قد ألغى الهدف لكن دائرة الحكام وخلال تحليل لقطات الأسبوع عبر يوتيوب أكدت عدم صحة قرار الحكم وكذلك حكم الفيديو.

هل ينتقل " kings league " للمنطقة العربية؟

أطلق جيرارد بيكيه نجم برشلونة المعتزل فكرة “kings league”، فهل تنتقل للوطن العربي بمشاركة نجوم الهلال؟

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Shahid