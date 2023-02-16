نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الـ16 من فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ16 من فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

فينسنت أبو بكر: غضبت كثيرًا بعد طلب جارسيا مني بعد قدوم رونالدو للنصر!

كشف النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم بشكتاش التركي، عن محاولة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لإقناعه بالاستمرار مع نادي النصر وعدم الرحيل بعد انضمامه، لكن طلب مدربه رودي جارسيا هو ما أغضبه وتسبب في رحيله. (طالع التفاصيل)

"نصراوي ويكره الزعيم" .. انقلاب على حساب يحمل اسم الهلال بسبب الاتحاد!

عبرت جماهير نادي الهلال عن غضبها تجاه أحد الحسابات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والتي تحمل اسم النادي الأزرق، وذلك بسبب نادي الاتحاد، متهمين إياه بأنه ينتمي للنصر، لكن يتخفى في الزعيم. (طالع التفاصيل)

8 أسابيع تؤهل أوسبينا

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الكولومبي دافيد أوسبينا؛ حارس النصر، أزال الجهاز تثبيت المرفق، الذي قام بتركيبه بعد إجرائه لجراحة في مرفقه في يناير الماضي، بعدما تعرض لكسر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحارس بدأ أمس الأربعاء، المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي والتأهيلي، والتي ستستمر لثمانية أسابيع على الأقل، على أن يحدد الطبيب بعدها برنامجه التأهيلي قبل عودته للملاعب.

الطبيب يحذر تاليسكا وجارسيا

أكدت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الطبي للنصر أبلغ رودي جارسيا؛ المدير الفني للفريق، برغبته في منح لاعب الوسط أندرسون تاليسكا مهلة حتى الأسبوع المقبل، قبل العودة للمشاركة في المباريات.

الطبيب يريد إبعاد اللاعب عن مواجهة الغد أمام التعاون، رغم مشاركته في التدريبات بصورة طبيعية، كي يخضع لمزيد من تدريبات التقوية، كي لا تعاوده الإصابة من جديد.

لكن قرار ظهوره أمام سكري القصيم لا يزال في يد جارسيا، إذا رغب في الاستعانة به.

إيقاف تاليسكا لمدة عام؟ القانون يحسم الأمر

كشف القانوني أيمن الرفاعي، عن موقف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، من الإيقاف بسبب الإساءة إلى نادي الهلال. (طالع التفاصيل)

بعد رفض دعوى الاعتداء الجنسي .. محامي المدعية على رونالدو مطالب بدفع 335 ألف دولار

حكم على محامي كاثرين مايورجا، التي اتهمت البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي بالاغتصاب عام 2009 بدفع مبلغ يتجاوز 334 ألف دولار أمريكي إلى البرتغالي، لتسديد الرسوم القانونية. (طالع التفاصيل)

مدرب التعاون يتوعد كريستيانو رونالدو: سأحرمه من مفتاح التألق أمامنا

توعد البرازيلي بريكليس تشاموسكا مدرب نادي التعاون، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما مساء يوم الجمعة المقبل. (طالع التفاصيل)

فيديو: شقيقه يسرد له أحداث المباراة.. قصة وفاء رائعة لمشجع نصراوي كفيف يُتابع كل مباريات العالمي من الملعب

تصدر كريستيانو رونالدو المشهد داخل الملعب في المباراة التي أقيمت بين النصر والوحدة، لكن خارج المستطيل الأخضر هناك من سرق الأضواء رغم أنه لا يتمكن من رؤيتها. (طالع التفاصيل)

فيديو | كريستيانو رونالدو يفي بأول وعوده للنصر بلقب تاريخي

قام المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتعهد لجماهير نادي النصر السعودي بتحقيق البطولات عند تقديمه للفريق، وهو ما حدث! (طالع التفاصيل)

هابط ومحروم من مونديال الأندية .. "طقطقات" غير منطقية!

لا تنتهي أبدًا المناوشات بين الجماهير، فتلك المناوشات تعد أكثر ما يجعل لكرة القدم متعة، ولكن في بعض الأحيان تلك المناوشات أو كما يوصفها الجماهير السعودية "الطقطقات" قد تكون أحيانًا غير منطقية! (طالع التفاصيل)