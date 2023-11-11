أخبار النصر اليوم | نجم مانشستر يُعاند تين هاج بسبب رونالدو .. ارتباك كاسترو!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت الموافق الـ11 من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم السبت، الموافق الـ11 من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بقيادة كريستيانو رونالدو .. النصر في الصين قريبًا مقابل 37 مليونًا

يبدو أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، سيكون على موعد مع ضغط كبير من المباريات، خلال الفترة القادمة. (طالع التفاصيل)

"كريستيانو رونالدو قدوتي منذ الطفولة".. هويلوند لا يكترث لتين هاج!

تحدث الدنماركي راسموس هويلوند مهاجم وهداف مانشستر يونايتد عن العديد من الملفات في لقائه مع برنامج TeamViewer Diaries التابع للجهة الراعية لنادي أولد ترافورد. (طالع التفاصيل)

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بدأ الاحتفالات بمكافأة خاصة للعاملين .. كريستيانو رونالدو يقتحم الإعلام باستثمار ضخم

لأنه رجل أعمال ناجح بقدر نجاحه في ملاعب الساحرة المستديرة، قام البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بتوسيع استثماراته خلال الأيام الماضية، باقتحام المجال الإعلامي في بلاده. (طالع التفاصيل)

رسميًا | الكشف عن قائمة منتخب السعودية .. "استبعاد أسماء كبرى من الهلال والنصر والأهلي"

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن قائمة الأخضر؛ استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني، من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. (طالع التفاصيل)

خيارات مانشيني تُربك حسابات لويس كاسترو

كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن خيارات المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، تُربك حسابات البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر.

وأوضحت الصحيفة أن كاسترو قرر تأجيل برنامج التدريبات وخوض مواجهات تجريبية خلال فترة التوقف المقبلة بسبب التوقف المقبل، حيث ينتظر كاسترو إعلان القائمة النهائية للإيطالي مانشيني.

وفي حالة استدعاء عدد كبير من اللاعبين السعوديين في نادي النصر، سيكتفي كاسترو بتدريبات اعتيادية، بالإضافة إلى تطبيق مناورة كروية مع فريق درجة الشباب خلال فترة التوقف، نظرًا لغياب 5 لاعبين أجانب مع منتخبات بلادهم.

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