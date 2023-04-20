أخبار النصر اليوم | موعد قدوم المدرب الجديد .. ورسالة أندرسون تاليسكا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 20 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 20 إبريل 2023.

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"على النصر الاعتماد على أجوستين روسي كمهاجم أفضل من حارس مرمى!"

لم يقدم مهاجمو نادي النصر المردود المطلوب منهم خلال مباراة ديربي الرياض، والتي خسرها الفريق الأصفر أمام الهلال، مساء يوم الثلاثاء. "اقرأ التفاصيل"

"طلع كريستيانو رونالدو" .. صديق محمد جحفلي يطالبه بإخراجه!

تألق محمد جحفلي مدافع نادي الهلال في مباراة ديربي الرياض أمام النصر بشكل كبير، مما دفع البعض للسخرية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي عانى من مراقبته طوال المباراة. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا .. أول عريضة قانونية ضد كريستيانو رونالدو بسبب واقعة ديربي الرياض

يبدو أن ما فعله كريستيانو رونالدو في مباراة ديربي الرياض لن يمر مرور الكرام، حيث تم تقديم عريضة قانونية ضده، وذلك بسبب ما فعله عقب انتهاء اللقاء. "اقرأ التفاصيل"

"افعلها لو لمرة واحدة!" .. رسالة خاصة إلى مسلي آل معمر

طالت الكثير من الانتقادات إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، بعد خسارة الفريق لديربي الرياض أمام الهلال، وأيضًا الابتعاد عن صدارة الترتيب. "اقرأ التفاصيل"

النصر يبحث عن مدرب جديد قبل مواجهة الوحدة

أكد موقع "كووورة" على أن نادي النصر انتظر نهاية ديربي الرياض، من أجل التعرف على كيفية تعامل المدرب الكرواتي دينكو أيليتشيتش مع تلك المباراة، لحسم مستقبله.

وأكد الموقع على أن نادي النصر قرر عدم استمراره، والبحث عن مدرب جديد سيكون مؤقتًا لنهاية الموسم الحالي، وذلك قبل مباراة الوحدة بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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أندرسون تاليسكا يوجه رسالة إلى جمهور النصر

وجه البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، رسالة إلى جماهير فريقه، بعد خسارة ديربي الرياض أمام الهلال.

وكتب تاليسكا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، جاء فيها:

"نحن مجموعة قوية، وقل ما تشاء، نحن فقط نعرف عملنا اليومي من أجل تحقيق أهدافنا، ونواصل العمل والإيمان، وسننجح في ذلك، كرة القدم مكسب وخسارة، وتكون الأفضل حينما تكون رابح، وعندما تخسر فأنت الأسوأ".

Shahid