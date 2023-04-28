أخبار النصر اليوم | موعد عودة سامي النجعي، وبديل تاليسكا أمام الرائد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 28 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 28 إبريل 2023.

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النجعي يعود للنصر أمام الخليج

تأكدت جاهزية سامي النجعي نجم وسط النصر لخوض مواجهة الفريق أمام الخليج في الجولة بعد القادمة من دوري روشن السعودي، وذلك عقب غيابه منذ مواجهة العدالة التي أقيمت قبل نحو 24 يومًا.

اللاعب عانى من إصابة في رباط الركبة الجانبي وقد خاض برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا في دبي ثم الرياض، وقد بات جاهزًا الآن لدخول التدريبات الجماعية عقب مواجهة الليلة أمام الرائد.

بعد منافسة شرسة، يحيى بديل تاليسكا أمام الرائد

حسم الكرواتي دينكو إيليتشيتش المدير الفني للنصر مسألة معوض تاليسكا أمام الرائد، والذي يغيب للإيقاف، وقد اختار السعودي أيمن يحيى بعد منافسة شرسة من الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

المدرب أجرى مناورة فنية في ختام مران أمس وقد شهدت تألق يحيى الذي أقنع إيليتشيتش بمنحه الثقة للعب أساسيًا.

الرائد يُهاجم النصر بالمرتدات

شهد مران الأمس للرائد، وهو الأخير قبل مواجهة النصر مساء اليوم في دوري روشن السعودي، تدريبات مكثفة على الهجمات المرتدة التي فيما يبدو ستكون نهج الفريق الهجومي في المباراة.

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لاعب النصر الراحل عنه في يناير الماضي بدأ رسميًا رحلته في أوروبا.

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