أخبار النصر اليوم | منافسة إشبيلية .. وتحديد موعد مباريات كأس الملك

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 22 مارس 2023.
ليونيل ميسي وطارق حامد وكاسيميرو .. أخطاء جسيمة وإفلات من عقوبات كبيرة
القوانين ثابتة؟، كاذب من يقول لك ذلك!، خاصةً في عالم كرة القدم، تتغير بتغير صاحب القرار والموقف، البعض يسمي هذا "روح القانون"، والبعض يمتعض ويثور، بحكم أنه من المفترض أن القوانين لا تتجزأ كما هي المبادئ.. "اقرأ التفاصيل"
من هم ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان؟ وهل يظهر كريستيانو رونالدو؟
يعود برنامج مقالب رامز جلال من جديد للظهور في شهر رمضان كواحد من أهم التقاليد الإعلامية في السنوات الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"
كارثة جديدة من إبراهيم الصالحي .. عنصرية فجة ضد ماجد عبد الله!
لا يزال الإعلامي الرياضي الهلالي إبراهيم الصالحي مصرًا على توريط نفسه في أزمات كبرى مع جمهور نادي النصر، لكن هذه المرة طال أسطورة العالمي وأحد نجوم الكرة السعودية الأسبق ماجد عبد الله. "اقرأ التفاصيل"
اقتراب إقامة معسكر النصر في لشبونة
أكدت صحيفة "الرياضية" على أن خالد الغنيمان مدير فريق نادي النصر، وإداري الفريق حسن آل الشيخ، قاما بزيارة أحد المنتجعات الرياضية العالمية، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، من أجل تجهيز معسكر إعداد الموسم المقبل.
وأضافت الصحيفة أن المتعهد استقبل وفد النصر، وقام بمنحه مهلة لمدة أسبوع لاعتماد الاتفاقية المبدئية أو إلغائها، خاصة أن نادي إشبيلية الإسباني قدم عرضًا رسميًا أيضًا لتنظيم معسكره في نفس المكان.
تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستجمع بين الهلال والاتحاد والمباراة الأخرى بين النصر والوحدة.
ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والاتحاد يوم 23 أبريل المقبل، ولقاء النصر والوحدة يوم 24 من نفس الشهر.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
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