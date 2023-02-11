أخبار النصر اليوم | لا راحة للثلاثي المصاب، وفحوصات طبية لكونان

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 11 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 11 فبراير 2023.

ثلاثي النصر المصاب محروم من الراحة

يستأنف النصر تدريباته يوم غدٍ الأحد بعد انتهاء راحة الـ48 ساعة التي منحها المدرب رودي جارسيا للاعبين عقب الفوز على الوحدة، وذلك استعدادًا لمواجهة التعاون يوم الجمعة القادم في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقرر المدرب الفرنسي حرمان الثلاثي المصاب من تلك الراحة، وهم تاليسكا وبيتي مارتينيز وألفارو جونزاليس، حيث خضعوا أمس لجلسة علاجية في عيادة النادي ومن المقرر أن يخضعوا للمزيد من الجلسات حتى يوم الثلاثاء القادم حيث سيتم حسم موقفهم من العودة للتدريبات الجماعية وخوض اللقاء القادم من عدمها.

الدوري السعودي يُعيد رباعيات رونالدو بعد توقف لأكثر من عام

سجل كريستيانو رونالدو أربعة أهداف خلال مباراة فوز النصر على الوحدة في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

النجم البرتغالي استعاد بذلك "السوبر هاتريك" ذكرى آخر مرة سجل بها 4 أهداف وكانت في مرمى ليتوانيا مع منتخب البرتغال يوم 10 سبتمبر 2019، أي بعد توقف دام 1248 يومًا.

فحوصات طبية لكونان

يخضع جيسلان كونان مدافع النصر لفحوصات طبية اليوم السبت للاطمئنان على حالته الصحية بعد شعوره ببعض الآلام في نهاية مواجهة الوحدة الأخيرة في الدوري السعودي.

وسيتوقف انضمام الظهير الأيسر لتدريبات النصر استعدادًا لمواجهة التعاون يوم الجمعة القادم بناءً على نتائج تلك الفحوصات.

اللاعبون يحظون اليوم براحة من المران بقرار من المدرب رودي جارسيا الذي منحهم راحة أمس واليوم عقب الفوز على الوحدة.

77 منها مع النصر .. حمدالله يصل لهدفه الـ100 في الدوري السعودي

وصل عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي لهدفه الـ100 في الدوري السعودي، وقد سجل 77 منها بالقميص الأصفر.

بعد حمزة إدريس .. حمدالله يُجرد السومة من رقمه القياسي في الدوري السعودي