أخبار النصر اليوم | سر كريستيانو رونالدو الذي لا يعرفه أحد، ولابورت يُعلق على "إشاعات" ريال مدريد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 14 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 14 نوفمبر 2024.

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المدافع البرازيلي تعرض لإصابة قاسية أنهت موسمه

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هل يعاني النصر من أزمة إدارية؟

هل ينتقل لابورت إلى ريال مدريد؟

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GOAL

رونالدو يواصل الكشف عن شخصيته..

ماذا تريد الأندية السعودية؟

سلسلة جديدة أطلقها جول النسخة العربية حول أبرز النساء في عالم كرة القدم .. وهذه الحلقة عن جانب جديد من حياة جورجينا وبرونا بيانكاري!

النجم المصري يكشف طريقة تعامله مع مدرب ليفربول

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