أخبار النصر اليوم | طلب خاص جديد يغري لابورت للرحيل وحقيقة تخريب العالمي لصفقة داني أولمو على برشلونة

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأحد الموافق الرابع من أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد الموافق الرابع من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

انتظام رونالدو

ينتظم كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، في مران الفريق الصباحي اليوم، بعدما انضم للمعسكر الإعدادي في إسبانيا مساء الأمس.

وكان العالمي قد منح الدون راحة سلبية طوال الفترة الماضية، بعدما انتهت مشاركته مع منتخب البرتغال في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" من دور ربع النهائي بالهزيمة أمام فرنسا.

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وقد يغيب رونالدو عن ودية غرطانة المقررة اليوم الأحد، لكنه سيكون جاهزًا لمواجهة ألميريا، المحدد لها الثامن من الشهر الجاري.

ليس ريال مدريد فقط .. كبير أوروبي جديد يغوي إيميريك لابورت للرحيل عن النصر

في وقت يبحث به المدافع الإسباني إيميريك لابورت عن مخرج للعودة لأوروبا من جديد، تتكالب الظروف ضد نادي النصر السعودي، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ أوروبي كبير بضمه اللاعب. (طالع التفاصيل)

"منفتحون على رحيله" .. لايبزيج يحسم موقفه من بيع داني أولمو إلى النصر

حسم نادي لايبزيج الألماني موقفه من رحيل النجم الإسباني داني أولمو عن صفوفه، كاشفًا عن حقيقة مفاوضات نادي النصر من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

صداع الظهير الأيسر مستمر .. النصر يُنافس القادسية على نجم جديد!

مازال يبحث نادي النصر عن التعاقد مع ظهير أيسر محلي خلال الفترة الحالية، استعدادًا للموسم المقبل 2024-25، حيث يتفاوض مع أكثر من لاعب. (طالع التفاصيل)

أحدهما سيكو فوفانا .. الاتفاق يسارعون الوقت لضم ثنائي النصر

توصل نادي الاتفاق إلى اتفاق مع نادي النصر، من أجل التعاقد مع ثنائي صفوف العالمي، سيكون أحدهما الإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط الفريق. (طالع التفاصيل)

"هدايا" المهيدب تفاجئ لاعبي النصر .. وخلاف جماهيري حول فرحة كبرى لن يعود للرياض بدونها!

فاجأ إبراهيم المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر غير الربحية، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد وصوله إلى معسكر الفريق في إسبانيا، في إطار الفترة التحضيرية الثانية للأصفر، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد. (طالع التفاصيل)