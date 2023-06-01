أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو يسعد الجماهير وعبد الرزاق حمد الله يكشف سر الرحيل

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق الأول من يونيو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق الأول من يونيو 2023، وما يدور حول الفريق.

فيديو | ماذا قال؟ .. كريستيانو رونالدو يفاجئ النصر بـ"تصريح تاريخي" بعد أنباء طلب الرحيل

بعد أسابيع قليلة للغاية من انتقاله إلى نادي النصر، ونحن نسمع أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، غير سعيد ويريد العودة إلى الملاعب الأوروبية من جديد (طالع التفاصيل).

هل يمهد للرحيل؟ .. عبد الرزاق حمد الله يثير الجدل ويكشف سر انتقاله من النصر إلى الاتحاد

"أعشق التحديات"، هكذا أكد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ بعد قيادته الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023 (طالع التفاصيل).

"النصراويون كفار!" .. إعلامي يُثير الجدل بعد تتويج الاتحاد

أثار الإعلامي الرياضي محمد الدويش الجدل، بعدما توج نادي الاتحاد ببطولة دوري روشن السعودي 2022-23 بتعليق صادم عن جمهور نادي النصر! (طالع التفاصيل).

تراجع عن الاستمرار مع الريال؟ الكشف عن حقيقة العرض السعودي لمودريتش

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، عن تراجع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن فكرة الاستمرار مع فريقه، بعدما تلقى عرضًا سعوديًا مُغريًا (طالع التفاصيل).

الانتقال إلى النصر؟ .. نجم الاتحاد يقول كلمته الأخيرة بعد التتويج بالدوري

حسم مهند الشنقيطي، ظهير نادي الاتحاد، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023 (طالع التفاصيل).

حقيقة مُرة .. خلطة تاليسكا ورونالدو تضر بالنصر!

لا تتعجب عندما تسمع أحد جماهير النصر يقول، يا ليت البرتغالي كريستيانو رونالدو غائبًا عن النصر منذ مدة طويلة، لأنك عندما تشاهد العالمي في مباراته أمام الفتح، ستتأكد من أن كلامه صحيح! (طالع التفاصيل).

الذي يشاهد مصيبة الأهلي والنصر .. تتويج الاتحاد بعد 14 سنة "ليس الأسوأ في السعودية"

الآن.. أصبح الأهلي والنصر في مرمى نيران السخرية الجماهيرية بعد نجاة الاتحاد بلقب دوري روشن 2022-2023 (طالع التفاصيل).

جول 11 | رباعي الهلال وسيطرة نجوم الاتحاد .. قائمة أفضل 33 لاعبًا في دوري روشن السعودي 2022-2023

مع نهاية الموسم الجاري من دوري روشن، دعونا نعلن إطلاق النسخة الثالثة على التوالي من جائزة "جول 11"، والبداية مع قائمة أفضل 33 لاعبًا (طالع التفاصيل).