أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو يرد على بدر المطوع، ومبادرة إنسانية جديدة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 26 مارس 2023.
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حمد آل منصور يخضع لجراحة في البطن
بات من المقرر أن يخضع حمد آل منصور لاعب النصر لعملية جراحية في عضلات البطن بعد يومين في الرياض، وذلك بعدما أوصى الطبيب المعالج لذلك عقب تعرضه لإصابة في مران الفريق قبل عدة أيام.
اللاعب خضع لفحوصات طبية خلال اليومين الأخيرين على موضع إصابته في عضلات البطن وقد أوصى الطبيب بضرورة إجراء الجراحة وبشكل عاجل، ومن ثم سيخضع اللاعب فترة راحة وتأهيل قبل العودة للتدريبات الجماعية، وسيمتد غيابه عن اللعب إلى ما يقرب الـ4 أسابيع.
رونالدو يرد على بدر المطوع
رد كريستيانو رونالدو على تغريدة الكويتي بدر المطوع شاكرًا إياه على كلماته اللطيفة ومتمنيًا له التوفيق دومًا، وقد أبدى نجم النصر فخره بالوصول إلى صدارة اللاعبين من حيث اللعب مع منتخبات بلادهم.
رونالدو كان قد أصبح عميد العالم برصيد 197 مباراة دولية مع البرتغال متخطيًا المطوع صاحب الـ196 مباراة مع الكويت.
مناشدة إنسانية والنصر يُلبي النداء
المبادرات الخيرية والإنسانية لا تنتهي أبدًا .. تلك المرة طالب مريض يرغب بمقابلة رونالدو.
صدمة المرض .. نداء إنساني لكريستيانو رونالدو والنصر يتحرك
انتصار كبير لسيدات النصر
حقق فريق النصر النسائي انتصارًا كبيرًا في افتتاح بطولة الصالات للسيدات في السعودية.
بطولة الصالات | سيدات النصر تجلدن النسور والاتحاد والأهلي تنتظرن دورهن
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