أخبار النصر اليوم | جدل حول منشور كريستيانو رونالدو الجديد وحقيقة محاولات الأهلي لخطف نجم العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء العاشر من ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الثلاثاء العاشر من ديسمبر 2024.

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مفاجأة قادمة؟ .. دافيد دي خيا ونجم مانشستر يونايتد يثيران الجدل عن كريستيانو رونالدو بـ"نفس الصورة والتعليق"

أثار النجم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجدل في الشارع الرياضي العالمي، بـ"سؤال من كلمتين" للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي. (طالع التفاصيل)

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"مقابل 27 مليون ريال" .. عبدالله الخيبري يرد على عرض النصر لـ"تجديد عقده"

رد اللاعب الدولي عبدالله الخيبري، متوسط ميدان نادي النصر السعودي، على العرض المقدم من مجلس الإدارة؛ من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي في صيف عام 2025. (طالع التفاصيل)

"فليذهب رونالدو للجحيم" .. بطل الفنون المختلطة يستفز كريستيانو من جديد ويتحدى ميسي في ميامي!

واصل الإسباني إيليا توبوريا، بطل الفنون القتالية المختلطة، استفزازه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وأسطورة ريال مدريد ومانشستر يونايتد. (طالع التفاصيل)

GOAL

زاوية لم تُعرض من قبل .. فيديو جديد يورط حكام الفيديو في ظلم النصر خلال كلاسيكو الاتحاد

في وقت اشتد به الجدل التحكيمي في مختلف مباريات دوري روشن السعودي، كُشف عن لقطة جديدة تشير لاحتمالية تعرض النصر للظلم خلال كلاسيكو الاتحاد الأخير. (طالع التفاصيل)

خاص | الأهلي يرد على "قنبلة الميركاتو" .. حقيقة التحرك لضم كريستيانو رونالدو بعد نهاية عقده مع النصر!

زاد الحديث عن "مستقبل" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال الفترة القليلة الماضية؛ خاصة مع اقتراب اللاعب من دخول فترة "الستة أشهر الأخيرة" في عقده. (طالع التفاصيل)

أولى وديات التوقف في الغد

أكدت صحيفة "الرياضية" أن النصر سيخوض أول مباراة له في التوقف الحالي، غدًا الأربعاء، أمام الرياض، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وتأتي هذه المباراة استغلالًا للتوقف الحالي والذي سيدوم لشهر تقريبًا، نظرًا لارتباط المنتخب السعودي بخوض منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ومن المقرر أن يواصل العالمي تدريباته خلال الأيام المقبلة، على أن يحصل اللاعبون على فترة راحة؛ تمتد لأسبوعين، ابتداءً من 16 من ديسمبر الجاري.

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قد يدفع رونالدو لتجديد عقده مع النصر .. كريستيانو جونيور يكشف عن أمنيته تحت أنظار والده: "إن شاء الله يتحقق ذلك!"

"هل ستلعب مع والدك في فريقٍ واحد؟!" .. رد كريستيانو جونيور، ابن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، على واحدٍ من أكثر الأسئلة تداولًا في الشارعين السعودي والعالمي. (طالع التفاصيل)