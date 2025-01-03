أخبار النصر اليوم | كتابة التاريخ في صفقة سيكو فوفانا .. وحسم موقف إيميريك لابورت من البيع!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 3 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 3 يناير 2025

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3 أندية أغرته بالمال! .. الكشف عن "الراتب الضخم" الذي رفضه ماركوس راشفورد للانتقال إلى السعودية

وجّه ماركوس راشفورد، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، ضربة قوية إلى الفرق السعودية المهتمة بالتعاقد معه، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025". "اقرأ التفاصيل"

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"النصر كتب التاريخ" .. صفقة فوفانا المفاجئة تجلب السخرية للهلال

يوم أمس الأربعاء.. أعلن مجلس إدارة نادي النصر، "بيع" عقد النجم سيكو فوفانا، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، إلى رين الفرنسي. "اقرأ التفاصيل"

قرار لا رجعة فيه .. النصر يحسم موقفه من "بيع" إيمريك لابورت في الشتوية

حسم مجلس إدارة نادي النصر، موقفه من "بيع" عقد إيمريك لابورت، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025". "اقرأ التفاصيل"

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بعد عصر ميسي ونيمار .. باريس سان جيرمان يقول كلمته في التعاقد مع كريستيانو رونالدو من النصر

"يفكر في الرحيل عن نادي النصر!".. خبر فجرته صحيفة "ماركا" عن الأسطورة كريستيانو رونالدو، خلال اليومين الماضيين؛ حيث أكدت أن اللاعب قد ينتقل إلى فريقٍ آخر، يوفر له فرصة الحصول على الألقاب. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا | "سيظل يعمل مع النادي!" .. النصر يعلن منصب جويدو فينجا بعد تعيين ماجد الجمعان رئيسًا تنفيذيًا

بشكل رسمي.. أعلن مجلس إدارة شركة النصر، تعيين ماجد الجمعان في منصب "الرئيس التنفيذي للنادي"، خلفًا لجويدو فينجا. "اقرأ التفاصيل"

مقدمًا وعدًا بإسعادهم .. ماجد الجمعان يوجه رسالة إلى جماهير النصر

وجه ماجد الجمعان الرئيس التنفيذي الجديد لنادي النصر، رسالة خاصة إلى جماهير ناديه، بعد توليه المسؤولية بشكل رسمي خلال الساعات الماضية. "اقرأ التفاصيل"