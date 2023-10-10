أخبار النصر اليوم | قرار رونالدو التاريخي .. وهجوم قاسٍ ضد نجم العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بسبب الهلال وديربي جدة .. رابطة الدوري السعودي تغضب النصر "الياباني" والأهلي "الإسباني"!

تعرضت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لهجوم من قبل جمهور أندية الأهلي والنصر تحديدًا خلال الساعات الماضية، متهمين إياها بمجاملة الهلال. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | نيمار يقلل من كريستيانو رونالدو أمام ميسي .. ويفاجئ الجميع بتصريح عن سالم الدوسري!

"اختار" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الأفضل بين الأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

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كريستيانو رونالدو يقول "كلمته الأخيرة" في مستقبله مع النصر .. قرار تاريخي

قال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، "كلمته الأخيرة" بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"عاملوا نجوم أوروبا بطريقة غير محترمة وضربوا أطفالهم" .. محاولات تشويه ميركاتو السعودية العالمي!

لم يمر إلا شهر واحد فقط على نهاية الميركاتو الصيفي في دوري روشن السعودي، الميركاتو الذي تحدث عنه العالم أجمع، ودفع كبار أوروبا للخروج للاستنجاد بالاتحاد الدولي "فيفا"، كي تضع حصارًا على أندية السعودية في محاولة بائسة لوقف إقبال نجوم العالم على مغادرة القارة العجوز. "اقرأ التفاصيل"

ضربة للنصر .. إيقاف سلطان الغنام لمدة طويلة ومعاقبة بروزوفيتش رسميًا

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة قاسية على سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ على خلفية أحداث مباراة أبها. "اقرأ التفاصيل"

"لا يعرف معنى الاحتراف وخالف أخلاقياته!" .. هجوم قاسٍ على نجم النصر

رغم أنها الواقعة الأولى من نوعها في مسيرته، لكنها كانت كافية لإعلاميي النصر السعودي لفتح النار على أحد نجوم الفريق واتهامه بعدم الاحترافية. "اقرأ التفاصيل"

مشكلة كبيرة في بريطانيا بسبب قمصان رونالدو ونيمار!

يبدو أن ناديي الهلال والنصر حتى الآن لم يتمكنا من الاستفادة بشكل كبير من ضمهما نجومًا كبار، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار جونيور، وذلك من أجل بيع قمصانهما. "اقرأ التفاصيل"

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