أخبار النصر اليوم | غريب بديلًا أمام الهلال، ونتائج "العاشرة" متوازنة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 24 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 24 ديسمبر 2022.

غريب بديلًا أمام الهلال

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الجناح السعودي عبد الرحمن غريب سيتواجد على دكة البدلاء خلال مواجهة فريقه النصر أمام الهلال في حال اجتيازه الاختبارات الطبية التي سيخضع لها خلال الـ48 ساعة القادمة.

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غريب غاب عن مباراتي النصر أمام الرائد والعدالة في الدوري والكأس نتيجة الإصابة.

طرح تذاكر ديربي الرياض

يطرح نادي النصر اليوم التذاكر الإلكترونية لحضور المواجهة المرتقبة أمام الهلال.

ويأتي ذلك رغم عدم تحديد ملعب اللقاء بعد، إذ لم تعلن رابطة المحترفين رسميًا عن ملعب المباراة نظرًا لانتظار تأكيد المسؤولين في مرسول بارك جاهزية الملعب لاستضافة اللقاء.

التوازن يحكم ديربي الجولة العاشرة

التقى الهلال والنصر في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين 3 مرات سابقًا، وقد تقاسما الفوز وانتهى اللقاء الثالث بالتعادل.

الهلال فاز في مواجهة موسم 2011-2012 بنتيجة 3-0 فيما انتصر النصر بعد موسمين 2-1 فيما انتهى لقاء موسم 2010-2011 بالتعادل 1-1.

ديربي الرياض قد ينقل من مرسول بارك

لم يُحسم بعد مكان مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال في الدوري السعودي بعد غدٍ الإثنين، حيث من الممكن نقلها من ملعب مرسول بارك.

شكوك حول استضافة مرسول بارك لمواجهة النصر والهلال

لا حيرة .. جارسيا حسم خياره الهجومي

المدير الفني للنصر رودي جارسيا اختار المهاجم الأساسي بالفعل خلال مواجهة الهلال بين الثنائي أيمن يحيى وفينسنت أبو بكر.

يحيى أم أبو بكر .. جارسيا يحسم خياره الهجومي أمام الهلال

Shahid