أخبار النصر اليوم | عيادة النادي تُغلق أبوابها، ومفتاح نجاح مفاوضات لوكا مودريتش

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 3 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 3 إبريل 2023.

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جارسيا يُغير نظام التدريبات قبل مواجهة العدالة

غير رودي جارسيا المدير الفني للنصر من نظام التدريبات قبل مواجهة العدالة يوم غدٍ الثلاثاء.

المدرب اعتاد منح وقتًا أكبر في المران للتدريبات العملية على أرض الملعب، لكنه خصص الوقت الأكبر من مران الأمس للشرح النظري، إذ ألقى محاضرة لمدة نصف ساعة تقريبًا تحدث خلالها عن المنافس القادم وحلل بعض اللقطات في المباريات الأخيرة.

اللاعبون توجهوا بعد المحاضرة لصالة الألعاب الرياضية لأداء بعض التدريبات البدنية ومن ثم توجهوا للملعب حيث خاضوا تدريبات خاصة على الكرات العرضية.

عيادة النصر تغلق أبوابها لأول مرة هذا الموسم

شهد مقر نادي النصر أمس حدثًا فريدًا وسعيدًا لم يحدث سابقًا هذا الموسم، وهو خلو عيادة النادي من المصابين بعدما سُمح لنجم الوسط عبد المجيد الصليهم بالانضمام لتدريبات زملائه الجماعية.

النصر يدخل مواجهة العدالة خارج ملعبه في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي بقائمة مكتملة خالية تمامًا من الإصابات، وذلك بعد تعافي أيمن يحيى وعبد الرحمن غريب ونواف العقيدي بجانب الصليهم.

صالح آل عباس: لم أرحل عن النصر بقرار فني

انتقد صالح آل عباس مهاجم النصر السابق تفضيل أندية الدوري السعودي للاعبين الأجانب على المحليين مهما كان مستواهم.

إذ قال في تصريحات متلفزة "المهاجم السعودي لا يحصل على فرص جيدة للعب وهذا يؤدي لتراجع مستواهم، الأندية تمنح الأولوية للاعبين الأجانب حتى لو كان مستواهم سيئًا".

أتم "تجربتي مع النصر كانت من أفضل تجاربي رغم أنني لم ألعب كثيرًا، انضمامي لفريق كبير مثل النصر وحده يكفي. لعبت معهم في آسيا وفضلني المدرب على أسماء أخرى لكني فوجئت بعد ذلك بالتخلي عني. رحيلي لم يكن لأسباب فنية أبدًا".

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