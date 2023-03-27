أخبار النصر اليوم | عودة أيمن يحيى وعبد المجيد الصليهم، وشرط تاليسكا لتجديد عقده

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 27 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 27 مارس 2023.

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النصر يستعيد يحيى والصليهم

بات من المؤكد مشاركة الثنائي أيمن يحيى وعبد المجيد الصليهم في تدريبات النصر الجماعية عند استئنافها الخميس القادم.

المهاجم كان قد غاب عن مباريات النصر الثلاثة الأخيرة لتعرضه لكدمة في الركبة خلال مواجهة ضمك، فيما غاب لاعب الوسط عن اللقاء الأخير أمام أبها لمعاناته من التهاب في الركبة وشد بسيط في العضلة.

اللاعبان حصلا على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للعودة للتدريبات الجماعية بعدما أنهيا برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا في عيادة النادي خلال الفترة الماضية.

الفيحاء يفقد قائده أمام النصر

أصبح في حكم المؤكد غياب سامي الخيبري قائد ونجم دفاع الفيحاء عن مواجهة النصر المقررة يوم 9 إبريل القادم في دوري روشن السعودي.

الفيحاء أعلن إصابة الخيبري بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج والتأهيل لأسبوعين تقريبًا.

نقل ديربي الرياض إلى استاد الدرة

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي يوم أمس نقل مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر من ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى ملعب الملك فهد الدولي “الدرة” في الرياض.

اللقاء سيُقام يوم الـ18 من إبريل القادم وسيلعب دورًا حاسمًا في الصراع على اللقب.

شرط تاليسكا لتجديد عقده

ينتهي عقد تاليسكا في صيف 2024 لكن النصر يرغب في التجديد الآن، هناك شرط يُجمد الأمور.

هل بسبب رونالدو؟ .. تاليسكا يضع شرطًا صعبًا لتجديد عقده مع النصر