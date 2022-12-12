أخبار النصر اليوم | ضوء أخضر لبخاري، والاحتفال بلاجامي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 12 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 12 ديسمبر 2022.

مساعد جارسيا يقود مران الأحد

قاد كلود فيشو مساعد رودي جارسيا مران النصر يوم الأحد نظرًا لتأخر طائرة المدير الفني التي أقلته للرياض.

وأقيم المران على ملعب الفئات السنية في النادي نظرًا لعدم جاهزية ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بسبب الصيانة والزراعة الشتوية.

بخاري يحصل على الضوء الأخضر

منح الجهاز الطبي في النصر حارس المرمى العائد من قطر، أمين بخاري، الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات الجماعية.

اللاعب تعرض لإصابة خلال تواجده مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022 ولكنه تعافى وأصبح جاهزًا للعب.

لاعبو النصر يحتفلون بلاجامي

احتفل لاعبو النصر عقب مران الأمس بالمدافع علي لاجامي بمناسبة قدوم مولوده الأول.

ونشر حساب النصر على تويتر مقطع فيديو للاحتفال الجميل.

الدوسري جاهز لديربي الهلال والنصر

أصبح سالم الدوسري جناح الهلال جاهزًا لبدء لقاء الديربي يوم 26 ديسمبر الجاري.

حسم موقف الدوسري من ديربي الهلال والنصر