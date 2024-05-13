أخبار النصر اليوم | صراع جديد مع الأهلي، وكواليس مثيرة في سباق "خلافة" مسلي آل معمر

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 13 مايو 2024.
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خارج الملعب .. صراع جديد بين الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي
المنافسة شديدة بين الناديين الكبيرين
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