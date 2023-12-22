أخبار النصر اليوم | سر نقل لقاء الرائد .. وصدمة للاعبي العالمي!

"ضربة جزاء بالنية" .. الهلال يسخر من منافسيه بعد هدفه المثير للجدل أمام أبها

تعامل الهلال مع تشكيك منافسيه في نزاهة أهدافه بطريقة كوميدية، خاصةً بعد هدفه في شباك أبها، اليوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

فرصة للانتقام .. كريستيانو رونالدو يتوعد ستيفن جيرارد قبل مواجهة النصر والاتفاق!

يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، لقيادة فريقه أمام الاتفاق بقيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، غدًا الجمعة، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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لماذا لم يحتج الاتحاد؟ .. الكشف عن سر نقل ملعب مباراة الرائد وكلاسيكو النصر

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن سر نقل مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، ضد الرائد والنصر. "اقرأ التفاصيل"

بعد الاعتراضات السعودية .. رسالة شديدة اللهجة من الاتحاد الآسيوي عن قرعة دور الـ16 بدوري الأبطال

غضب كبير اجتاح الهلال والنصر والاتحاد، في الساعات القليلة الماضية؛ بسبب آلية قرعة دور الـ16 "منطقة الغرب" من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

بعد صرف المكافآت .. النصر يصدم لاعبيه قبل مواجهة الاتفاق!

وجه نادي النصر صدمة إلى عدد من لاعبيه أمس الخميس، وذلك قبل مواجهة الاتفاق المقرر لها مساء اليوم الجمعة، بالجولة 17 ضمن منافسات دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

أقرب للهبوط من الهلال! مركز صادم للنصر بدون أهداف رونالدو

خرج المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال بتصريحات قوية، أكد خلالها على أن النصر بدون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لن يستطيع أن يُسجل وينتصر في المباريات، عكس الزعيم الذي يحقق الانتصارات في غياب نجمه البرازيلي نيمار. "اقرأ التفاصيل"

رئيس نابولي يُنصف رونالدو: أردت إقالة رودي جارسيا في يوم تقديمه!

كشف أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، عن رغبته في إقالة الفرنسي رودي جارسيا في اليوم الذي قام بتقدميه فيه كمدرب للفريق. "اقرأ التفاصيل"