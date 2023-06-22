أخبار النصر اليوم | سخرية من كريستيانو رونالدو في البرتغال وتلاعب بحكيم زياش وشماتة جديدة في عبدالرزاق حمدالله

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الخميس الموافق الـ22 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ22 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

النصر يتفق مع كارفاليو .. و"لكن إلغاء الصفقة ممكن لهذا السبب!"

توصل نادي النصر، إلى اتفاق مع متوسط الميدان البرتغالي ويليام كارفاليو، نجم ريال بيتيس الإسباني؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لكن الصفقة متوقفة حاليًا. (طالع التفاصيل)

الصفقة مهددة يا النصر .. نجم إسبانيا الهدف القادم للاتحاد بعد كريم بنزيما ونجولو كانتي

احذر يا النصر فنادي الاتحاد قادم بقوة؛ حيث يستعد العميد، لخطف صفقة كبرى من العالمي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

الهلال أم النصر؟ نجم مانشستر سيتي يصدم برشلونة ويطير إلى الدوري السعودي

"حزم حقائبه للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين"، هكذا قرر أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

الأهلي خارج الصورة .. معركة ثلاثية بين الهلال والنصر والشباب على نجم آرسنال

اشتعل صراع ثلاثي بين الهلال والنصر والشباب؛ للتعاقد مع أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

"النصر يلاحقني" .. كواليس اجتماع لويس كاسترو مع إدارة بوتافوجو وقراره النهائي

عقد المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، اجتماعًا مع إدارة ناديه بوتافوجو البرازيلي؛ بعد عرض النصر "الضخم"، للتعاقد معه بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

النصر ينافس أندية دولتين على نجم يوفنتوس .. "لعب مع كريستيانو رونالدو سابقًا"

دخل نادي النصر، في منافسة شرسة مع عديد الأندية؛ للتعاقد مع أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

صدقوا كريستيانو رونالدو يا أوروبا .. الدوري السعودي قادم لمنافسة الجميع!

صدق أولا تصدق، لا صوت يعلو فوق صوت دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. (طالع التفاصيل)

فيديو |علامات السن ظهرت .. طلب غريب من رونالدو يثير السخرية في البرتغال

تمتع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بوجوده تحت الأضواء بصفة مستمرة طوال مسيرته، ولكن يبدو أن هذه المتعة توقفت بعد بلوغه من العمر 38 سنة. (طالع التفاصيل)

خرج للاحتراف بسبب النصر وعاد سريعًا .. عبد الفتاح عسيري يوقع لهذا الفريق!

بعد شهرين تقريبًا من الاحتراف الأوروبي، عاد عبد الفتاح عسيري، نجم نادي النصر السابق، إلى الملاعب السعودية سريعًا. (طالع التفاصيل)

"النصر أفضل قبل الخصخصة" .. ثورة جماهيرية لإنقاذ صفقة مارسيلو بروزوفيتش من الضياع

انتفضت جماهير نادي النصر، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"؛ لإنقاذ صفقة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان إنتر الإيطالي، من الضياع. (طالع التفاصيل)

من الهبوط إلى مزاملة كريستيانو رونالدو .. النصر يتفاوض مع اسم مفاجئ

فتح نادي النصر، خط مفاوضات مع أحد الأسماء العالمية المفاجئة؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

"نشروا فضائح اللاعب بمساعدة الهلال" .. جماهير النصر تتهم الاتحاد بتعمد تسريب فيديو أزمة عبد الرزاق حمد الله

لا تفوت جماهير نادي النصر، أي فرصة؛ للانتقام من النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق والاتحاد حاليًا. (طالع التفاصيل)

النصر يتلاعب بحكيم زياش .. "يفكر في الانسحاب من الصفقة رغم موافقة اللاعب النهائية"

النصر قد يتراجع عن صفقة حكيم زياش لهذا السبب المثير! (طالع التفاصيل)

"ادفنوني هنا" وآخر طلب التجنيس .. نجوم أجانب ردوا الجميل للسعودية قبل كريستيانو رونالدو

"رد الجميل من الأخلاق العالية، فعندما يقدّم شخص إلينا معروف، يجب علينا حفظه وعدم نكرانه"؛ وهذا ما يحدث في العلاقة التي تربط أغلب اللاعبين الأجانب مع المملكة العربية السعودية، وأنديتها. (طالع التفاصيل)

"بند ليونيل ميسي ورغبة زوجات النجوم" .. 8 أسماء عالمية رفضت إغراءات السعودية عكس التيار

بعض الأشخاص ينظرون إلى المال عند اختيار عملهم، وقطاع آخر يختار المكان الذي يشعر فيه بالراحة والسعادة مهما كان المبلغ الذي سيحصل عليه؛ هذا الأمر لا يختلف كثيرًا عند النجوم العالميين؛ على الرغم من أن الساحرة المستديرة، أصبحت تتحدث الآن بلغة الملايين. (طالع التفاصيل)