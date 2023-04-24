أخبار النصر اليوم | خطة هروب تاليسكا، والتشكيل المتوقع أمام الوحدة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 24 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 24 إبريل 2023.

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التشكيل المتوقع للنصر أمام الوحدة

يلتقي النصر مع الوحدة في الرياض مساء اليوم ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد قرر المدرب دينكو إيليتشيتش إبعاد الثنائي أيمن يحيى وعبد الإله العمري عن التشكيل الأساسي.

التشكيل المتوقع للنصر: نواف العقيدي، جيسلان كونان، عبد الله مادو، ألفارو جونزاليس، سلطان الغنام، لويز جوستافو، عبد المجيد الصليهم، كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، جلال الدين ماشاريبوف، عبد الرحمن غريب.

التغيير الوحيد الذي قد يحدث على التشكيل أعلاه وجود علي لاجامي بدلًا من مادو في قلب الدفاع.

تطور ملفت في برنامج أوسبينا العلاجي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى النصر دخل المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي أمس الأول في الرياض.

اللاعب الذي استبعد من قائمة النصر المحلية عقب تعرضه لإصابة في المرفق يجري حاليًّا تدريبات خفيفة بالكرة وأخرى بدنية ستستمر 14 يومًا قبل دخول المرحلة الأخيرة، والعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

رونالدو يطمح لترك بصمته في كأس السعودية

استطاع كريستيانو رونالدو نجم النصر التسجيل في جميع بطولات الكؤوس المحلية في الدول التي لعب بها، حيث سجل في كأس إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وإنجلترا ما مجموعه 45 هدفًا.

اللاعب لم يستطع التسجيل في مباراة النصر أمام أبها الأخيرة في الكأس ويطمح لفعل هذا اليوم أمام الوحدة.

الفراج يُحذر من خطة هروب تاليسكا

الإعلامي وليد الفراج حذر تاليسكا مهاجم النصر من تنفيذ خطة هروبه خلال مواجهة الوحدة مساء اليوم.

وليد الفراج محذرًا تاليسكا: لا تحاول الهروب، عيون النصراويين تُراقبك

انتقادات حادة لرونالدو من نجوم فرنسا السابقين

سلوك نجم النصر أمام الهلال لم يمر دون انتقادات لاذعة.

نجوم فرنسا السابقين يعلقون على تصرف رونالدو الأخير: مقيت ومغرور ومكروه!