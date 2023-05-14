أخبار النصر اليوم | خالد الغنام يُحرج الإدارة، وموقف العقيدي وجونزاليس من مواجهة الطائي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 14 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 14 مايو 2023.

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خالد الغنام يضع النصر في مفترق طرق

وضع خالد الغنام ناديه النصر في مفترق طرق بشأن مستقبله مع الفريق، حيث أكدت صحيفة الرياضية السعودية رفضه اللعب معارًا لأي فريق في الموسم القادم.

الغنام يلعب حاليًا مع الفتح معارًا من النصر، ولم يطلب النموذجي حتى الآن شراءه نهائيًا أو حتى تمديد الإعارة لموسم إضافي.

وأوضحت الرياضية أن الجناح الشاب يُريد العودة إلى ناديه الموسم القادم ويرفض تمامًا فكرة الخروج معارًا من جديد، وهو ما يُمثل إحراجًا للإدارة وإجبارًا لها على الاختيار بين بيعه أو بقائه.

تضاؤل فرصة مشاركة ألفارو جونزاليس أمام الطائي

يحسم الجهازان الفني والطبي في النصر اليوم الأحد موقف المدافع ألفارو جونزاليس من خوض مواجهة الطائي المقررة مساء الثلاثاء القادم ضم دوري روشن السعودي.

وأفادت صحيفة الرياضية أن فرص اللاعب الذي يُعاني من إصابة عضلية تبدو قليلة للحاق باللقاء، مشيرة إلى أن الأكيد هو ظهوره خلال مواجهة الشباب التالية.

نواف العقيدي خارج مباراة النصر والطائي

بات مؤكدً غياب حارس المرمى نواف العقيدي عن مواجهة فريقه النصر أمام الطائي بعد غدٍ الثلاثاء في دوري روشن السعودي.

اللاعب يُعاني من إصابة في الكتف وقد غاب عن اللقاء الماضي أمام الخليج.

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