أخبار النصر اليوم | تقديم كأس الملك سلمان للجمهور .. وتحطيم أحلام الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الموافق 16 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق 16 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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النصر يفتح خزائنه لـ"التخلص" من ثنائي الفريق .. إعارة وفسخ عقد

توصل مسؤولو نادي النصر السعودي، إلى اتفاق مع اثنين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل الرحيل، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

النصر يُحطم أحلام الاتحاد ويتفق على ضم نجم مانشستر سيتي

نجح نادي النصر السعودي في القيام بمفاجأة مدوية، بالتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع مدافع الفريق أيمريك لابورتي خلال هذا الصيف. "اقرأ التفاصيل"

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بعد انتقال نيمار للهلال .. كريستيانو رونالدو يتفاوض مع نجم عالمي للانضمام إلى النصر!

"ما هو رد فعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؟".. سؤال طرحه الآلاف من عشاق الساحرة المستديرة؛ بعد تعاقد نادي الهلال، مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور. "اقرأ التفاصيل"

ضربة لآمال برشلونة والنصر.. حسم مصير نجم مانشستر سيتي!

يخطط مانشستر سيتي إلى أن تذهب أحلام كل من برشلونة والنصر السعودي أدراج الرياح، إذ يقترب من الإعلان عن تجديد تعاقد برناردو سيلفا مع الفريق. "اقرأ التفاصيل"

"شكك في نزاهة الرياضة السعودية وخلط وغرز" .. من الهوس بالهلال ما قتل يا تاليسكا

هكذا هي الأيام الجميلة واللحظات الرائعة تمضي سريعًا؛ فقد مرت 4 ليالي منذ تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، لأول مرة في تاريخه. "اقرأ التفاصيل"

قنبلة مدوية .. اقتراح بمشاركة بطل السعودية في دوري أبطال أوروبا!

لن تكتفي أندية المملكة العربية السعودية بضم لاعبين عالميين من أجل لفت أنظار العالم إليهم، بل أن الأمر تطور ووصل إلى الرغبة في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا. "اقرأ التفاصيل"

النصر يُقدم نجومه في الأول بارك

أقام نادي النصر احتفالًا بنجومه في ملعبه الأول بارك، وذلك بعدما توج الفريق ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال على حساب الهلال.

وشهد الحفل حضور جميع نجوم النصر، حيث وجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ترحيبًا خاصًا من جانب جماهير ناديه.

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